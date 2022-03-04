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Türkiye
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3 kişinin yaralandığı ilginç kaza

2022-03-04 16:06:52
3 kişinin yaralandığı ilginç kaza

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki araca çarptıktan sonra yol kenarına devrildi, 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgilere göre, kaza, Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Otomobil virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan otomobil ile bir diğer otomobile çarptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Otomobil virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan otomobil ile bir diğer otomobile çarptı.

#2
Foto - Otomobil daha sonra Hızlı Tren Hattı çalışmasının duvarı ile yol arasında bulunan boşluğa devrildi.

Otomobil daha sonra Hızlı Tren Hattı çalışmasının duvarı ile yol arasında bulunan boşluğa devrildi.

#3
Foto - Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile bir diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile bir diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

#4
Foto - Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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