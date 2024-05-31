3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki Alman hükümeti, Kiev'in Rus topraklarına saldırı sırasında Alman silahlarını kullanıp kullanamayacağına izin konusunda son günlerde çalışma yürütüyordu. Bu arada Berlin'in izin açıklaması, Rus balistik füzelerinin Harkiv'de bir apartmana isabet ederek en az dört kişinin ölümüne yol açtığı gece saldırısından saatler sonra geldi. Bölge Valisi Oleh Syniehubov'a göre, Rus saldırılarında en az 25 kişi de yaralandı. Birçok Avrupa ülkesinden silah kullanımı için 'yeşil ışık' Başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de silahlarının Ukrayna tarafından Rusya'daki askeri hedeflere karşı kullanmasına yeşil ışık yakıyor. Öte yandan Almanya hükümeti de, Rusya sınırlarından ateşlenen füzelere karşılık vermesi için Ukrayna'ya verdiği silahların kullanılabileceğini açıkladı. Rusya 10 Mayıs'tan bu yana Harkiv bölgesinde çok sayıda köyü ele geçirmeyi başarmış ve binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu. Bu da Washington yönetiminin ülkenin kuzeydoğusundaki bölge sınırında Rus askeri hedeflerini Kiev'e vurma yetkisi veren kararı gündeme almasına neden oldu. Putin ise, NATO'nun daha fazla müdahil olmasının savaşın diğer ülkelere sıçramasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Putin, ülkesinin nükleer gücüne atıfta bulunarak Batılı ülkelerin politikalarını gevşetmelerinin “ciddi sonuçlar” doğurabileceğini söylemişti.