2024-05-31 16:07:04 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!
Rusya'nın Harkiv'e kendi topraklarından gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin ABD ve Almanya'dan açıklama... İki devlet, Ukrayna'nın Rusya sınırlarındaki hedeflere karşı kendi silahlarını kullanabilme izni verdi, Putin dünya savaşı uyarısı yapmıştı. Yaklaşık 2.5 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir boyuta geçiliyor. Bugüne kadar Kiev yönetimine verdikleri silahların sadece Rusların işgal güçlerine karşı kullanılmasına izin veren ABD ve Almanya bundan sonra bu silahların Rusya sınırları içindeki hedeflere yönelik de kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkesi silahlarının ülkesine yönelik kullanılmasının NATO ile savaş başlatacağı uyarısı yapmıştı.