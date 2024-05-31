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Dünya
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3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

2024-05-31 16:07:04
3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Rusya'nın Harkiv'e kendi topraklarından gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin ABD ve Almanya'dan açıklama... İki devlet, Ukrayna'nın Rusya sınırlarındaki hedeflere karşı kendi silahlarını kullanabilme izni verdi, Putin dünya savaşı uyarısı yapmıştı. Yaklaşık 2.5 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir boyuta geçiliyor. Bugüne kadar Kiev yönetimine verdikleri silahların sadece Rusların işgal güçlerine karşı kullanılmasına izin veren ABD ve Almanya bundan sonra bu silahların Rusya sınırları içindeki hedeflere yönelik de kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkesi silahlarının ülkesine yönelik kullanılmasının NATO ile savaş başlatacağı uyarısı yapmıştı.

#1
Foto - 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Berlin hükümeti, Ukrayna'nın Rusya sınırları içerisindeki askeri hedeflere karşı Alman silahlarını kullanmasına izin verdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'nın Harkiv bölgesini saldırılardan korumak için ABD silahlarını kullanarak Rus toprakları içindeki hedefleri vurmasına izin vereceği belirtildi. Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan Amerikalı yetkililer, Kiev'in bu ayın başlarında yeniden Rus saldırısına uğrayan Harkiv bölgesi sınırında Amerikan yapımı silahları kullanmasına izin verileceğini söyledi.

#2
Foto - 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, “Başkan kısa süre önce ekibine Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için Harkiv bölgesinde karşı ateş amacıyla ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanabilmesini sağlama talimatı verdi” dedi.

#3
Foto - 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Almanya'dan Ukrayna'ya izin Almanya, Ukrayna'nın, uluslararası hukuka uygun olarak, Rusya'nın içinden Ukrayna'nın kuzey sınır bölgesi Harkiv şehrine yönelik saldırılara karşı kendini savunmak için Berlin tarafından tedarik edilen silahları kullanabileceğini bildirdi. Berlin'in politika değişikliği, Washington'ın Kiev'e, Rus askeri varlıklarına yönelik Amerikan silahlarıyla karşılık vermesi için yeşil ışık yakmasından bir gün sonra geldi. Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'nın Harkiv kentine, özellikle de Rusya sınırının hemen ötesindeki bölgelerden saldırılar hazırladığı, koordine ettiği ve gerçekleştirdiği kaydedildi. Alman Hükümet Sözcüsü, "Ukrayna'nın bu saldırılara karşı kendisini savunma hakkına sahip olduğuna ve bunun uluslararası hukuk tarafından garanti altına alındığına inanıyoruz. Ukrayna, bunu yapmak için, bizim tarafımızdan tedarik edilenler dahil, uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun olarak bu amaçla tedarik edilen silahları da kullanabilir" açıklamasında bulundu.

#4
Foto - 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki Alman hükümeti, Kiev'in Rus topraklarına saldırı sırasında Alman silahlarını kullanıp kullanamayacağına izin konusunda son günlerde çalışma yürütüyordu. Bu arada Berlin'in izin açıklaması, Rus balistik füzelerinin Harkiv'de bir apartmana isabet ederek en az dört kişinin ölümüne yol açtığı gece saldırısından saatler sonra geldi. Bölge Valisi Oleh Syniehubov'a göre, Rus saldırılarında en az 25 kişi de yaralandı. Birçok Avrupa ülkesinden silah kullanımı için 'yeşil ışık' Başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de silahlarının Ukrayna tarafından Rusya'daki askeri hedeflere karşı kullanmasına yeşil ışık yakıyor. Öte yandan Almanya hükümeti de, Rusya sınırlarından ateşlenen füzelere karşılık vermesi için Ukrayna'ya verdiği silahların kullanılabileceğini açıkladı. Rusya 10 Mayıs'tan bu yana Harkiv bölgesinde çok sayıda köyü ele geçirmeyi başarmış ve binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu. Bu da Washington yönetiminin ülkenin kuzeydoğusundaki bölge sınırında Rus askeri hedeflerini Kiev'e vurma yetkisi veren kararı gündeme almasına neden oldu. Putin ise, NATO'nun daha fazla müdahil olmasının savaşın diğer ülkelere sıçramasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Putin, ülkesinin nükleer gücüne atıfta bulunarak Batılı ülkelerin politikalarını gevşetmelerinin “ciddi sonuçlar” doğurabileceğini söylemişti.

#5
Foto - 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Putin'in 'nükleer' tehditleri Putin ise, NATO'nun daha fazla müdahil olmasının savaşın diğer ülkelere sıçramasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Putin, ülkesinin nükleer gücüne atıfta bulunarak Batılı ülkelerin politikalarını gevşetmelerinin “ciddi sonuçlar” doğurabileceğini söylemişti.

#6
Foto - 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Diğer yandan Alman yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer saldırı tehdidinde bulunduğu bir dönemde gerilimi tırmandırabilecek söylemlerden kaçınmaya çalışıyor. Keza Ukrayna'nın Batı tarafından tedarik edilen silahları nasıl kullanmasını istediklerine yönelik ayrıntıları da kamuoyuna açıklamıyor.

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