3. Dünya Savaşı patlarsa dakikalar içinde haritadan silinecek 6 ülke belli oldu

3. İRAN: Ortadoğu'nun diğer büyük kutbu İran, İsrail ile yaşadığı doğrudan çatışma nedeniyle ABD ve müttefiklerinin bir numaralı işgal veya bombardıman hedefi. Sadece kendi ordusuyla değil, bölgedeki vekil silahlı gruplarıyla da (proxy wars) savaşı körüklüyor. Ayrıca küresel petrol akışının şahdamarı olan Basra Körfezi'ni ve deniz yollarını kontrol etmesi, buradaki bir savaşı tüm dünyanın felaketi yapacak.