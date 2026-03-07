Mete Yarar İran savaşındaki büyük kumpası açıkladı! Şok detay: Fatura Türkiye'ye kesilecek

Bölgedeki askeri hareketliliği anlatan Yarar, herkesin gözünden kaçan çok kritik bir detayı paylaştı. Suudi Arabistan ve Suriye sınırına yakın bir çöl bölgesine 14-15 helikopterlik büyük bir filoyla inildiğini belirten Yarar, "Bu operasyona katılanlar Amerikan özel kuvvetleri ve İsrail'in hava kuvvetlerine bağlı kurtarma ekipleriydi. Bugüne kadar Irak topraklarında bir İsrail birliği hiç görmemiştik. Eğer söylenenler doğruysa, İsrail fiili olarak ilk kez Irak topraklarına ayak bastı" ifadelerini kullandı. Yarar, bu hamlenin Şii gruplara bir gözdağı, özel bir tahliye operasyonu veya gelecekteki büyük bir harekatın keşfi olabileceğini vurguladı.