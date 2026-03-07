Mete Yarar İran savaşındaki büyük kumpası açıkladı! Şok detay: Fatura Türkiye'ye kesilecek

  • İSTANBUL
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Ortadoğu tam anlamıyla keşmekeşe döndü. Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar savaşta Türkiye'ye kurulan kumpası açıkladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ABD ve İsrail'in Orta Doğu'yu ateşe veren saldırıları genişlerken, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan bölgedeki kirli satrançla ilgili tüyler ürperten bir analiz geldi.

İsrail özel birliklerinin 15 helikopterle ilk kez fiili olarak Irak topraklarına ayak bastığını açıklayan Yarar, Nahçıvan'ın vurulmasının ve sınırımızda düşürülen füzelerin Türkiye'yi savaşa çekmek için kurgulanan bir 'sahte bayrak' (false flag) operasyonu olabileceği konusunda uyardı. İran'ı hedef alan ABD ve İsrail eksenli saldırılar, Orta Doğu'da sınırları yeniden çizecek büyük bir bölgesel kaosa doğru evriliyor.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, harekatın havadan çıkıp deniz ve kara operasyonlarına dönüştüğüne dikkat çekerek, arka planda işleyen o karanlık senaryoyu gözler önüne serdi.

Bölgedeki askeri hareketliliği anlatan Yarar, herkesin gözünden kaçan çok kritik bir detayı paylaştı. Suudi Arabistan ve Suriye sınırına yakın bir çöl bölgesine 14-15 helikopterlik büyük bir filoyla inildiğini belirten Yarar, "Bu operasyona katılanlar Amerikan özel kuvvetleri ve İsrail'in hava kuvvetlerine bağlı kurtarma ekipleriydi. Bugüne kadar Irak topraklarında bir İsrail birliği hiç görmemiştik. Eğer söylenenler doğruysa, İsrail fiili olarak ilk kez Irak topraklarına ayak bastı" ifadelerini kullandı. Yarar, bu hamlenin Şii gruplara bir gözdağı, özel bir tahliye operasyonu veya gelecekteki büyük bir harekatın keşfi olabileceğini vurguladı.

Savaşın içine Türkiye'nin de çekilmek istendiğine dikkat çeken Yarar, Nahçıvan Havalimanı'nın 3 kez kamikaze dronlarla vurulmasını ve hemen sınırımızın dibinde NATO tarafından bir balistik füzenin düşürülmesini "kumpas" olarak nitelendirdi. İran'ın "Türkiye ile sorunumuz yok, füzeleri biz atmadık" açıklamasına atıf yapan Yarar, "Nahçıvan'da ne var ki orayı vurma gereği hissettiler? İşte tam da sahte bayrak (false flag) operasyonu... Gerçek operasyonları gizlemek ve ülkeleri çatışmanın içine çekmek için bunu yapıyorlar" diyerek uyardı.

ABD'nin İran-Irak sınırında bir otorite boşluğu yaratarak terör örgütü PJAK ve Kürt ayrılıkçı grupları İran'ın içine sürmeye başladığını belirten Yarar, faturanın yine Türkiye'ye kesilebileceğini söyledi. Yarar, "Biz asıl göç dalgasını İran'dan beklerken, asıl büyük dalga Irak'ın içinden Türkiye sınırına doğru yönelecek. Hatta bu işin sonunda Irak'ın toprak bütünlüğü kalmayabilir, Irak tamamen bölünebilir" diyerek sınır güvenliğimiz için devasa bir beka sorununun kapıda olduğunu ilan etti.

