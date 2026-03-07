Ortalık yangın yerine dönecek! Avrupa ülkesi de savaşa giriyor: Uçak gemisi gönderiyorlar
ABD ve İsrail'in saldırıları başlayan savaş bölgeyi karıştırırken bir ülke daha çatışmalara resmen müdahil oluyor. Bölgeye uçak gemisi gönderiyorlar.
ABD ve İsrail'in saldırıları başlayan savaş bölgeyi karıştırırken bir ülke daha çatışmalara resmen müdahil oluyor. Bölgeye uçak gemisi gönderiyorlar.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş, 8. gününde de devam ederken; İran'ın bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları da sürüyor.
Öte yandan İngiltere'den de kritik bir hamle geldi. İngiltere'nin HMS Prince of Wales uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı bildirildi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23