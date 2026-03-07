  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Ortalık yangın yerine dönecek! Avrupa ülkesi de savaşa giriyor: Uçak gemisi gönderiyorlar
Giriş Tarihi:

Ortalık yangın yerine dönecek! Avrupa ülkesi de savaşa giriyor: Uçak gemisi gönderiyorlar

ABD ve İsrail'in saldırıları başlayan savaş bölgeyi karıştırırken bir ülke daha çatışmalara resmen müdahil oluyor. Bölgeye uçak gemisi gönderiyorlar.

#1
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Avrupa ülkesi de savaşa giriyor: Uçak gemisi gönderiyorlar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş, 8. gününde de devam ederken; İran'ın bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları da sürüyor.

#2
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Avrupa ülkesi de savaşa giriyor: Uçak gemisi gönderiyorlar

Öte yandan İngiltere'den de kritik bir hamle geldi. İngiltere'nin HMS Prince of Wales uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı bildirildi.

#3
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Avrupa ülkesi de savaşa giriyor: Uçak gemisi gönderiyorlar

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#4
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Avrupa ülkesi de savaşa giriyor: Uçak gemisi gönderiyorlar

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

