Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko

ABD’nin bölgedeki füze savunma sistemleri son saldırıların ardından resmen kör oldu. Dünya 300 milyon dolarlık fiyaskoyu konuşuyor.

#1
Foto - Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Batı Asya semalarında şer eksenine kalkan olan Amerikan "demir kubbesi"nde devasa bir delik açıldı. Ürdün’deki Muwaffaq As-Salti Hava Üssü’nde konuşlu olan ve yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki üçüncü AN/TPY-2 THAAD füze önleme kalkanının imha edildiği görsel olarak doğrulandı. Daha önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki benzer sistemlerin vurulmasının ardından gelen bu son darbe, ABD’nin bölgedeki erken uyarı ağının işlevsiz kaldığı yorumlarına neden oldu.

#2
Foto - Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko

Yalnızca THAAD sistemleri değil, bölgedeki diğer stratejik tesisler de hedefteydi. Katar’da bulunan ve yaklaşık 1,1 milyar dolar değerindeki devasa AN/FPS-132 erken uyarı radarı, İran saldırıları sırasında ağır hasar alarak saf dışı kaldı. Benzer şekilde, Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü ve BAE’deki Ruwais ile Sader tesislerinde bulunan radar binaları ve destek ekipmanları, uydu görüntülerine yansıyan ağır hasarlarla kullanılamaz hale geldi.

#3
Foto - Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko

Bu yıkımın sadece maddi bir kayıp olmadığını, bölgedeki yüksek irtifa gözetleme kapasitesinde "karanlık noktalar" oluşturduğu vurgulanıyor. Son günlerde İsrail’de sirenler çalmadan hava sahasına giren füzelerin temel sebebinin, bu radar ağındaki büyük kopuşlar olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko

Haberin arka planındaki en büyük kriz ise lojistik ve hammadde noktasında düğümleniyor. WSJ’ye konuşan ABD’li yetkililer sistemleri hızla değiştirmeye çalışsa da, savunma sanayii devleri Raytheon ve Lockheed Martin’den gelen veriler karamsar. Yeni bir AN/FPS-132 radarının üretilmesi 5 ila 8 yıl sürerken, daha küçük sistemler için bile en az 24 aya ihtiyaç duyuluyor.

#5
Foto - Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko

Bu gelişmiş radarların üretimi için elzem olan galyum maddesi de önemli bir kriz başlığı olarak yer alıyor. Her bir sistem için gereken yaklaşık 77,3 kilogram galyumun dünyadaki arzının yüzde 98’inin Çin’in kontrolünde olması, ABD’nin bu "körlüğü" gidermesinin önündeki en büyük jeopolitik engel olarak duruyor. İran’ın askeri hamlesi, Çin’in hammadde ambargosuyla bir araya geldiğinde ABD’nin Batı Asya’daki varlığı stratejik bir çıkmaza sürükleniyor.

#6
Foto - Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko

KAYNAK: AYDINLIK

