Hava savunma sistemleri kör oldu! 300 milyon dolarlık fiyasko

Bu gelişmiş radarların üretimi için elzem olan galyum maddesi de önemli bir kriz başlığı olarak yer alıyor. Her bir sistem için gereken yaklaşık 77,3 kilogram galyumun dünyadaki arzının yüzde 98’inin Çin’in kontrolünde olması, ABD’nin bu "körlüğü" gidermesinin önündeki en büyük jeopolitik engel olarak duruyor. İran’ın askeri hamlesi, Çin’in hammadde ambargosuyla bir araya geldiğinde ABD’nin Batı Asya’daki varlığı stratejik bir çıkmaza sürükleniyor.