Gündem
3 dakikada 3 cinayet! Babaanne ve iki torununun öldürüldüğü vahşet saniye saniye kamerada
3 dakikada 3 cinayet! Babaanne ve iki torununun öldürüldüğü vahşet saniye saniye kamerada

Zonguldak'ta babaanne ve iki torununun köy düğününden dönerken bıçaklanarak öldürüldüğü vahşete ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Karşılıklı küfürleşmelerin ve çığlıkların birbirine karıştığı kayıtlarda, olayın üç dakikadan kısa sürdüğü görülüyor.

Foto - 3 dakikada 3 cinayet! Babaanne ve iki torununun öldürüldüğü vahşet saniye saniye kamerada

Zonguldak'ta merkeze bağlı Köroğlu köyünde geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da vahşet yaşandı. Vahşetten bir ay önce Ediz Köroğlu'nun kardeşi E.K., Halil Can (24) ve Emirkan Köroğlu (18) kardeşler ve bazı akrabaları tarafından köy kahvesinde dövüldü. Bu nedenle iki aile arasında husumet başladı. Olay gecesi, yakınlarının köydeki sokak düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile Erdeniz Köroğlu dönüşte karşılaşınca tartışma çıktı. Erdeniz Köroğlu, bıçakla 2 kardeşe saldırdı. Bu sırada torunlarını korumaya çalışan Nazmiye Köroğlu (75) da bıçak darbeleriyle yaralandı.

Foto - 3 dakikada 3 cinayet! Babaanne ve iki torununun öldürüldüğü vahşet saniye saniye kamerada

Yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek istenen babaanne ve 2 torunu, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı. Olayın ardından gittiği evine giden Erdeniz Köroğlu ise yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Erdeniz Köroğlu hakkında Nazmiye Köroğlu'na yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşlere karşı ise 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Foto - 3 dakikada 3 cinayet! Babaanne ve iki torununun öldürüldüğü vahşet saniye saniye kamerada

Mahkeme dosyasına sanığın evine taktırdığı güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerde, tarafların uzak mesafeden birbirine küfür ve hakaret ettiği yer aldı. Halil Can Köroğlu'nun yanına geldiği Erdeniz Köroğlu'nun boğazını sıktığı, birlikte yere düştükleri, yerde sanığın, Halil Can Köroğlu'nu bıçakladığı görüldü. Halil Can Köroğlu'nun geri çekildiği, daha sonra olay yerine gelen kalabalıktan bazı kadın ve erkeklerin sanık Erdeniz Köroğlu'nun üzerine yürüyüp bıçağı almaya ve kendisine vurmaya çalıştıkları da görüntülerde yer aldı. Bu sırada Nazmiye Köroğlu ile torunu Emirkan Köroğlu'nun da bıçaklandığı görüldü. Emirkan Köroğlu'nun boynunu eğip aldığı yaraya baktığı görülürken, Nazmiye Köroğlu'nun ise sol yanını tutarak uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Çığlıkların birbirine karıştığı görüntülerde, olay 3 dakikadan kısa sürdü. Öte yandan üstüne saldıranlar uzaklaştığında sanık Erdeniz Köroğlu'nun evine döndüğü anlarda kamera görüntülerinde yer aldı.

hasel

Kanunlar çok sert olsa,dövme,bıçaklama olayları çok azalır.Çok sert düzenlemeler olmalıdır.Yazık değil mi bu insanlara.Bu kısa yaşamda insanlar korkusuz,rahat yaşamalı.
