3 dakikada 3 cinayet! Babaanne ve iki torununun öldürüldüğü vahşet saniye saniye kamerada

Mahkeme dosyasına sanığın evine taktırdığı güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerde, tarafların uzak mesafeden birbirine küfür ve hakaret ettiği yer aldı. Halil Can Köroğlu'nun yanına geldiği Erdeniz Köroğlu'nun boğazını sıktığı, birlikte yere düştükleri, yerde sanığın, Halil Can Köroğlu'nu bıçakladığı görüldü. Halil Can Köroğlu'nun geri çekildiği, daha sonra olay yerine gelen kalabalıktan bazı kadın ve erkeklerin sanık Erdeniz Köroğlu'nun üzerine yürüyüp bıçağı almaya ve kendisine vurmaya çalıştıkları da görüntülerde yer aldı. Bu sırada Nazmiye Köroğlu ile torunu Emirkan Köroğlu'nun da bıçaklandığı görüldü. Emirkan Köroğlu'nun boynunu eğip aldığı yaraya baktığı görülürken, Nazmiye Köroğlu'nun ise sol yanını tutarak uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Çığlıkların birbirine karıştığı görüntülerde, olay 3 dakikadan kısa sürdü. Öte yandan üstüne saldıranlar uzaklaştığında sanık Erdeniz Köroğlu'nun evine döndüğü anlarda kamera görüntülerinde yer aldı.