3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

Sınar, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinin geçen yıl 14 bin 486 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücretinin 17 bin 379 liraya, 15 bin 512 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücretin 18 bin 612 liraya, 16 bin 756 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücretin 20 bin 106 liraya, 17 bin 470 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücretin 20 bin 961 liraya, 18 bin 418 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücretin 22 bin 104 liraya, 21 bin 332 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücretin 25 bin 596 liraya, 24 bin 551 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücretin 29 bin 466 liraya, 25 bin 796 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücretin 30 bin 951 liraya, 27 bin 840 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücretin 33 bin 408 liraya, 29 bin 441 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücretin 35 bin 325 liraya, 31 bin 689 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücretin 37 bin 593 liraya, 32 bin 625 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücretin 39 bin 150 liraya, 33 bin 895 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücretin 40 bin 671 liraya, yükseldiğini bildirdi.