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3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

2024-09-03 13:36:39
3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri de belli oldu.

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#1
Foto - 3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'deki zam oranının açıklanmasıyla 3 büyükşehirde okul servis ücretleri belirlendi.

#2
Foto - 3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

Okul servis ücretlerine, geçen yıla göre İstanbul'da yüzde 16, Ankara'da yüzde 40, İzmir'de yüzde 20 zam yapıldı.

#3
Foto - 3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Günhar Sınar, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin belirlendiğini anımsattı. Yedek parça, lastik, kasko, sigorta, tamir, akaryakıt ücretleri dolayısıyla yüzde 40 artış talep ettiklerini dile getiren Sınar, UKOME tarafından zam oranının yüzde 16 olarak belirlendiğini söyledi.

#4
Foto - 3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

Sınar, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinin geçen yıl 14 bin 486 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücretinin 17 bin 379 liraya, 15 bin 512 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücretin 18 bin 612 liraya, 16 bin 756 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücretin 20 bin 106 liraya, 17 bin 470 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücretin 20 bin 961 liraya, 18 bin 418 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücretin 22 bin 104 liraya, 21 bin 332 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücretin 25 bin 596 liraya, 24 bin 551 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücretin 29 bin 466 liraya, 25 bin 796 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücretin 30 bin 951 liraya, 27 bin 840 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücretin 33 bin 408 liraya, 29 bin 441 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücretin 35 bin 325 liraya, 31 bin 689 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücretin 37 bin 593 liraya, 32 bin 625 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücretin 39 bin 150 liraya, 33 bin 895 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücretin 40 bin 671 liraya, yükseldiğini bildirdi.

#5
Foto - 3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

Rehber personel ücretinin de tarifedeki ücretin yüzde 35 olduğuna dikkati çeken Sınar, 25 kilometreyi aşan her kilometre için 39,5 lira ücret alınacağını kaydetti.

#6
Foto - 3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

Okul servisleriyle ilgili en büyük sıkıntılarının "korsan servisler" olduğuna dikkati çeken Sınar, "İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34 LAA 001, 34 LZZ 999 kombinasyonlu tahditli servis plakasıyla yapılabilmektedir. Bunun dışındaki araçlar korsan servislerdir. Daha düşük ücretlerle korsan servisleri tercih eden velililerimiz, çocuklarının güvenliğiyle ilgili sorun yaşadıklarında muhatap bulamıyorlar. Bu nedenle velilerimizin buna dikkat etmesini istiyoruz. Ayrıca emniyet güçlerinin de korsan servisler konusunda denetimlerini artırmaları hem vergisini ödeyen servisçiler hem de çocuklarımızın güvenliği için çok önemlidir." diye konuştu.

#7
Foto - 3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

Başkentte ücretler Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk de başkentte söz konusu ücretlerin Oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Başkentte 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 40 artış olduğunu belirten Aktürk, geçen yıl 11 bin 930 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 16 bin 745 liraya, 13 bin 180 lira olan 3-6 kilometre ücretinin 18 bin 450 liraya, 15 bin 230 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 21 bin 320 liraya, 17 bin 720 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 24 bin 810 liraya yükseldiğini bildirdi. Aktürk, servislerde rehber hizmeti için istenecek ücrette üst limitin 730 lira olacağı bilgisini vererek, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 550 lira olacağını kaydetti.

#8
Foto - 3 büyükşehirde okul servislerine zam Zam yarışını Mansur Yavaş kazandı

İzmir'de yüzde 20 artış İzmir Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert de İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 20 zam yapılmasının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandığını söyledi. Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 13 bin 770 liradan 16 bin 560 liraya, 0-6 kilometre ücreti 16 bin 875 liradan 20 bin 250 liraya, 0-10 kilometre ücreti 18 bin 45 liradan 21 bin 690 liraya, 0-15 kilometre ücreti 21 bin 375 liradan 25 bin 650 liraya, 0-20 kilometre ücreti 25 bin 650 liradan 30 bin 780 liraya, 0-25 kilometre ücreti 28 bin 530 liradan 34 bin 245 liraya, 0-30 kilometre ücreti 31 bin 410 liradan 37 bin 710 liraya, 0-35 kilometre ücreti 32 bin 895 liradan 39 bin 510 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 34 bin 920 liradan 41 bin 940 liraya yükseltildi. Servislerde rehber hizmeti için de belirlenen fiyat üzerinden yüzde 30 ücret alınacak.

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