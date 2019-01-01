3 büyükşehir başkanı neden görevden uzaklaştırıldı?
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu kapsamda, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevinden uzaklaştırıldı. Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı görevinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevinden uzaklaştırıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.