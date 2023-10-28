3 bin senelik sanat zaman meydan okuyor

Amca mirası olarak bu sanatı devam ettirdiğini dile getiren Oktay, "Mesleği öğrenmeye 8 yaşında amcamın yanında başladım. Şu an 45 yaşındayım ve hala bu sanatı devam ettirmekteyim. Amcam kuyumcu ustasıydı ondan öğrendim. Şimdi biz de gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız. Bizim mesleğimiz biraz sabır isteyen bir iştir. Sabırsız insanların yapabileceği bir şey değil. Bayağı bir sabır gerekir. Arada sırada yaralanmalar oluyor ufak tefek dezavantajları var. Kimyasallar ile çalışıyoruz. İnsanın ruhuna iyi gelen bir sanat. Bu sanatı seven, bu sanatı işlemek isteyen insanlar hem sabırlı olmayı öğreniyor, hem insani ilişkilerde de daha iyi oluyor. Yani insanın ruhunu okşayan bir sanat diyebilirim" şeklinde konuştu.