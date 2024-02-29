3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Fabrikada sadece sandalye üretimi yapıldığını anlatan Demir, şöyle konuştu: "Yıllık üretimimiz 90 bin adedin üzerinde. Sandalye denilince insanların aklına normal sandalye geliyor ama bizim ürettiğimiz sandalyeler, ağacın kazanların içinde buhar yardımıyla ısıtılıp yumuşatılması sonrasında yine makine yardımıyla bükülerek yapılıyor. 'Tonet' olarak bilinen bu sandalyeler daha çok tatil köyü, 5 yıldızlı otellerin loca ve toplantı salonlarında, kafe, restoran, misafirhane gibi lüks yerlerde kullanılıyor hatta televizyon dizileri için istenildiği de oluyor. Kendi sandalyelerimizi o dizilerde görünce mutlu oluyoruz."