  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
10
3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

2024-02-29 21:55:46
3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde 120'ye yakın modelde sandalye üretilen fabrikadan yıllık 2 milyon avroluk ihracat yapılıyor.

#1
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Bartın'ın 3 bin nüfuslu ilçesi Ulus'ta kurulu fabrikada üretilen ahşap sandalyeler 50'yi aşkın ülkeye ihraç ediliyor. İlçede 1980'li yıllarda babasının mobilya imalathanesinde mesleğe başlayan 55 yaşındaki Sabri Altınkum, 2004'te kurduğu atölyesinde ahşap sandalye üretimine başladı.

#2
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Altınkum, yaklaşık 10 yıl sonra 7 bin metrekarelik kapalı alanda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteğiyle yaklaşık 3 milyon lira yatırımla teknolojik makinelerin yer aldığı fabrika kurarak üretimini sürdürdü.

#3
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Fabrikada kayın ağacından üretilen sandalyeler, yurt içi pazarın yanı sıra Avrupa ülkeleri, ABD ve Fas'ın da aralarında olduğu 50'yi aşkın ülkeye gönderiliyor.

#4
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Yaklaşık 120 modelde sandalye üretimi gerçekleştirilen fabrikadan yıllık 2 milyon avroluk ihracat yapılıyor.

#5
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Fabrikanın Müdürü Hüseyin Demir, fabrikanın, yaklaşık 40 yıldır sandalye işiyle uğraşan şirket sahibinin emeğiyle ortaya çıktığını söyledi.

#6
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Fabrikada sadece sandalye üretimi yapıldığını anlatan Demir, şöyle konuştu: "Yıllık üretimimiz 90 bin adedin üzerinde. Sandalye denilince insanların aklına normal sandalye geliyor ama bizim ürettiğimiz sandalyeler, ağacın kazanların içinde buhar yardımıyla ısıtılıp yumuşatılması sonrasında yine makine yardımıyla bükülerek yapılıyor. 'Tonet' olarak bilinen bu sandalyeler daha çok tatil köyü, 5 yıldızlı otellerin loca ve toplantı salonlarında, kafe, restoran, misafirhane gibi lüks yerlerde kullanılıyor hatta televizyon dizileri için istenildiği de oluyor. Kendi sandalyelerimizi o dizilerde görünce mutlu oluyoruz."

#7
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Demir, sandalyelerin iç piyasada satılmasının yanı sıra önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

#8
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

"3 bin nüfuslu bir ilçede bölgenin en iyi ağacı kullanılarak yapılan bu sandalyelerin 50'yi aşkın ülkeye ihraç edilmesi bizim için gurur verici. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türk Evi binasının bir odasının sandalyelerini de biz yaptık. Tabii bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Burası merkez üretim yerimiz, sonrasında cila ve son işlemleri İstanbul'da yapıyoruz. Gerek kendi mühendislik ve tasarım çalışmalarımızla gerekse talebe göre yeni teknolojileri de kullanarak çok sayıda model ortaya çıkarıyoruz. Şu anda 120'ye yakın sandalye modelimiz var. Tabii bu sandalyelerin hepsi çivisiz olarak yani birbirine geçmeli veya vidalı olarak yapılıyor."

#9
Foto - 3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

Fabrikada 43 işçinin çalıştığını, bu kişilerin büyük bölümünün staj yapan meslek lisesi öğrencileri olduğunu aktaran Demir, mezun olan öğrencilere istihdam imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi. Fabrika sahibi Sabri Altınkum da çocuk yaşlarda babasının yanında öğrendiği meslekte ilerleyerek fabrika kurduğunu, dünyanın birçok ülkesine ürün ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Erdoğan, Aydın'da o ülkenin ismini açıkladı: Terörün baş destekçisi
Gündem

Erdoğan, Aydın'da o ülkenin ismini açıkladı: Terörün baş destekçisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Aydın'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan devamlı darbecilerle boğ..
Türkiye'den flaş açıklama yapıldı! İstanbul için kar yağışı: tarihi kaçırmayın! Bu sürpriz oldu! İlgili mesaj
Yaşam

Türkiye'den flaş açıklama yapıldı! İstanbul için kar yağışı: tarihi kaçırmayın! Bu sürpriz oldu! İlgili mesaj

Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul'a yönelik haber: bir kar yağış tarihi verildi. Gerçekten de bu herkes için sürpriz oldu. O tarihi..
Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı
Dünya

Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı

İnsansız hava araçları operatörlerinden oluşan ekipler dünyada öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşı 3'üncü yılına girerken, Ukrayna güçleri Rus..
Ünlü o model otomobil markalar: En bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan satmak için koştu!
Otomotiv

Ünlü o model otomobil markalar: En bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan satmak için koştu!

Dünya'da artan kur nedeniyle otomobil almak oldukça zorlaştı. Yapılan bir araştırmada sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ortaya çı..
İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor
Gündem

İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu, batırdığı İSPARK için bulduğu çözüm vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşların hizmetinde olması gereken İSPAR..
Yaşar Baş’tan başörtüsü düşmanı Nasuh Mahruki’ye tokat gibi cevap
Gündem

Yaşar Baş’tan başörtüsü düşmanı Nasuh Mahruki’ye tokat gibi cevap

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Yaşar Baş, Kemalistlerden oy koparmak için 28 Şubat darbesinin 27. yıl dönümünde başörtüsünü hedef al..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23