3 bin nüfuslu ilçede üretilip 50 ülkeye satılıyor

"3 bin nüfuslu bir ilçede bölgenin en iyi ağacı kullanılarak yapılan bu sandalyelerin 50'yi aşkın ülkeye ihraç edilmesi bizim için gurur verici. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türk Evi binasının bir odasının sandalyelerini de biz yaptık. Tabii bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Burası merkez üretim yerimiz, sonrasında cila ve son işlemleri İstanbul'da yapıyoruz. Gerek kendi mühendislik ve tasarım çalışmalarımızla gerekse talebe göre yeni teknolojileri de kullanarak çok sayıda model ortaya çıkarıyoruz. Şu anda 120'ye yakın sandalye modelimiz var. Tabii bu sandalyelerin hepsi çivisiz olarak yani birbirine geçmeli veya vidalı olarak yapılıyor."