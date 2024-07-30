3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Çünkü burada henüz bir Selçuklu yapısına rastlamadık. Ama burası Yıldızeli, Tokat, Sivas, Şarkışla arasında bir yer. Dolayısıyla burada bir yerde Kervansaray ya da bir geçiş yolu vardır diye düşünmeye başladık. Çünkü geçen sene Selçuklu dönemine ait temuran bulundu. Bu dönemde bizi çok heyecanlandırıyor. Sivas'ta Selçuklu yapılarıyla meşhur olduğu için ana merkezle bir bağlantı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz” dedi.