3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Bölgede bulunan Roma yolu, Hitit yapıları üzerine kurulmuş olması, bölgenin eski ve önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Sistematik bir şekilde yürütülen kazılarda, her bir katman dikkatlice incelenerek belgeleniyor. Geçen yıl bulunan geç Roma ve I. Alâeddin Keykubad'a ait sikkelerin ardından, bu yıl da II. Kılıçaslan ve I. Alâeddin Keykubad'a ait sikkelerin bulunması, bölgede Selçuklu dönemine ait bir yerleşimin olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Özellikle geçen yıl bulunan Selçuklu dönemine ait temuran, bölgede bir kervansaray veya geçiş yolu olabileceği düşüncesini akıllara getirdi.