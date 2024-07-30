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3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

2024-07-30 12:32:39
3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Sivas'ta bulunan Kayalıpınar (Samuha) antik kentinde Selçuklu dönemine ait sikkeler bulundu.

#1
Foto - 3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kayalıpınar köyündeki Hitit yerleşim yerinde başlayan kazı çalışmaları, bölgenin zengin tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner'in liderliğindeki ekip, yapılan kazılarda birbirinden önemli bulgulara ulaştı. Kazı çalışmalarında, Hititlerden Roma'ya, Bizans'a kadar uzanan farklı dönemlere ait kalıntılar ortaya çıkarılıyor.

#2
Foto - 3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Bölgede bulunan Roma yolu, Hitit yapıları üzerine kurulmuş olması, bölgenin eski ve önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Sistematik bir şekilde yürütülen kazılarda, her bir katman dikkatlice incelenerek belgeleniyor. Geçen yıl bulunan geç Roma ve I. Alâeddin Keykubad'a ait sikkelerin ardından, bu yıl da II. Kılıçaslan ve I. Alâeddin Keykubad'a ait sikkelerin bulunması, bölgede Selçuklu dönemine ait bir yerleşimin olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Özellikle geçen yıl bulunan Selçuklu dönemine ait temuran, bölgede bir kervansaray veya geçiş yolu olabileceği düşüncesini akıllara getirdi.

#3
Foto - 3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner, kazı çalışmalarında II. Kılıçaslan ve I. Alâeddin Keykubad'a ait sikkelerin bulunduğunu söyleyerek, “Bütün bu yapının parçaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her yerleşim alanında olduğu gibi önemli bir yer olunca kat kat yerleşimler oluyor. Burada da Bizans, Roma, Roma'nın altında Hitit yerleşimi var. Arkamda Roma yolunu görüyorsunuz.

#4
Foto - 3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Hitit yapıları üzerine kurulmuş. Dolayısıyla sistematik bir kazı yaptığımız için bunların hepsini eşit değerde kazıp anlamaya ve belgelemeye çalışıyoruz. Onlarında hepsi belgelendikten sonra istediğimiz katmanlara inmeye çalışacağız. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer.

#5
Foto - 3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Medeniyetlerin isimleri yazıyla birlikte Asur ticaret koloni döneminde belli oluyor. Geçen yıl burada geç Roma dönemine ait sikkelerde bulunmuştu. Yine geçen senede I. Alâeddin Keykubad'a dair sikke bulunmuştu. Bu yaz ise iki adet bulundu. II. Kılıçaslan ve Alâeddin Keykubad'a ait. Bu da oldukça önemli.

#6
Foto - 3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Çünkü burada henüz bir Selçuklu yapısına rastlamadık. Ama burası Yıldızeli, Tokat, Sivas, Şarkışla arasında bir yer. Dolayısıyla burada bir yerde Kervansaray ya da bir geçiş yolu vardır diye düşünmeye başladık. Çünkü geçen sene Selçuklu dönemine ait temuran bulundu. Bu dönemde bizi çok heyecanlandırıyor. Sivas'ta Selçuklu yapılarıyla meşhur olduğu için ana merkezle bir bağlantı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

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