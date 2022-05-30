  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
4
3 bin 400 yıllık keşfi duyurdular!

2022-05-30 23:54:31
3 bin 400 yıllık keşfi duyurdular!

Irak'ın Duhok kentinde 3 bin 400 yıllık antik kent bulunduğu bildirildi.

#1
Foto - Duhok Valiliği Tarihi Eserler ve Kültür Müdürü Bekes Birifkani, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kentte şu ana kadar 2 binden fazla tarihi yer keşfedildiği bilgisini veren Birifkani, bu seneki kazılarda da önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Keşfedilen antik kente dair Birifkani,

Duhok Valiliği Tarihi Eserler ve Kültür Müdürü Bekes Birifkani, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kentte şu ana kadar 2 binden fazla tarihi yer keşfedildiği bilgisini veren Birifkani, bu seneki kazılarda da önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Keşfedilen antik kente dair Birifkani, "Duhok'un Semel ilçesinde Mitaniler İmparatorluğu dönemine ait 3 bin 400 yıllık antik bir kent bulduk. Ninova olarak bilinen bu bölgede 1985 yılına kadar da yerleşim vardı ve yaşam sürüyordu. Ancak Musul Barajı'nın 1990'da yapılmasıyla buralar sular altında kaldı." dedi.

#2
Foto - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu Başkanı Hasan Ahmed de Dicle Nehri suyunun çekilmesi nedeniyle yıl başından bu yana çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu Başkanı Hasan Ahmed de Dicle Nehri suyunun çekilmesi nedeniyle yıl başından bu yana çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.

#3
Foto - Ahmed,

Ahmed, "Burada Almanya'nın Toubengen ve Feraiburg üniversitelerinin yardımıyla kazı faaliyetlerini yürütüyoruz. Mitani İmparatorluğu dönemine ait bu antik kentte birçok bina kalıntısı var. Bulduğumuz antik kentin adı Zahiko. Aradan geçen binlerce yıla rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmamış." dedi.

Altın için çıldırtan tahmin! Ağzınız bir karış açık kalacak
Ekonomi

Altın için çıldırtan tahmin! Ağzınız bir karış açık kalacak

Kayseri'de kuyumculuk yapan Bayram Erdoğan, altındaki yükselişin süreceğini belirterek, “Bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin TL..
Doları olanlar dikkat! Doların yukarı yönlü hareketini kesecek adım geldi
Ekonomi

Doları olanlar dikkat! Doların yukarı yönlü hareketini kesecek adım geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara döviz teşviki konusunda yazı gönderdi. Bu hamlenin doların yukarı yönlü hareketini kesec..
CHP'li Can Ataklı İmamoğlu'na giydirdi: İflah olmayacak bu adam
Medya

CHP'li Can Ataklı İmamoğlu'na giydirdi: İflah olmayacak bu adam

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da bir vatandaşla girdiği toplu taşıma zammı tartışması görüntüleri üzer..
Almanya'da 48 yılın enflasyon rekoru kırıldı!
Dünya

Almanya'da 48 yılın enflasyon rekoru kırıldı!

Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. ..
Binali Yıldırım Türkiye'nin birinci meselesini açıkladı
Gündem

Binali Yıldırım Türkiye'nin birinci meselesini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ülkenin birinci meselesinin artık terör değil, enflasyon olduğunu belirterek, ülkeyi birçok ba..
POMEM 28. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 28. Dönem POMEM sonuç sorgulama!
Aktüel

POMEM 28. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 28. Dönem POMEM sonuç sorgulama!

POMEM mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay