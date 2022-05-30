3 bin 400 yıllık keşfi duyurdular!

Duhok Valiliği Tarihi Eserler ve Kültür Müdürü Bekes Birifkani, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kentte şu ana kadar 2 binden fazla tarihi yer keşfedildiği bilgisini veren Birifkani, bu seneki kazılarda da önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Keşfedilen antik kente dair Birifkani, "Duhok'un Semel ilçesinde Mitaniler İmparatorluğu dönemine ait 3 bin 400 yıllık antik bir kent bulduk. Ninova olarak bilinen bu bölgede 1985 yılına kadar da yerleşim vardı ve yaşam sürüyordu. Ancak Musul Barajı'nın 1990'da yapılmasıyla buralar sular altında kaldı." dedi.