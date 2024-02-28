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Spor
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3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

2024-02-28 12:25:55
3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankaragücü maçı 3-0 kazanıp yarı finale yükselirken Fenerbahçe kupaya veda etti. Spor yazarları da İstanbul devinin şok vedasını köşe yazılarında paylaştı. İşte detaylar...

#1
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbul devi kupaya veda etti.

#2
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

Kanarya yıkılırken, sezon başında 15 milyon Euro'ya Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder de tepkilerden en çok nasip alan oyunculardan biri oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyen, ardından bulduğu şansı iyi değerlendiren ancak performansında dalgalanmalar yaşayan milli oyuncu 76. dakikada oyundan çıkarken ıslıklandı.

#3
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

Türkiye Kupası'ndan Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal şu açıklamalarda bulundu, ‘Biz buraya iddialı gelmiştik. Oyunun başında Cengiz'le bulduğumuz pozisyonu gol yapabilseydik o moralle başka şeyler olabilirdi. Sonuçta biz bugün kaybettik. Bu sezon hiç olmayan bir şekilde tepki gösteremeden kaybettik. oyuncularımla konuştum, bundan ders çıkartacağız. Bundan önce berabere kaldığımız maçlarda futbol oynayan bir takımdık ama bugün bu olmadı. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. En iyi şekilde Hatayspor maçına hazırlanacağız. Rakibimiz bugün bizden daha çok istekliydi, maçı kazanmayı bizden daha çok hak ettiler.

#4
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

Oyuncularımla içeride konuştuk, en başta ben ve oyuncularım bundan ders çıkarıp önümüze bakacağız.’ Fenerbahçe’nin Ankaragücü’ne 3-0 yenilerek Türkiye Kupası’nda veda ettiği karşılaşmayı spor yazarları da köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar…

#5
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

FORMSUZ İSMAİL KARTAL - FAİK ÇETİNER Sonuç ne olursa olsun İsmail Kartal, aynen Jesus’un yaptığı gibi Fenerbahçe’nin ilk 45 dakikalarını çöpe atıyor. İlk 11’e bakın komedi. Rotasyon yaparsın da bir önceki maçın 8 oyuncusunu dışarda bırakmanın mantığı ne? Kasımpaşa maçında sahaya çıkan 11’den sadece 3’ü (Tadiç, Cengiz Ünder, Kruniç) oynuyor. Hadi oyuncuları dinlendirdin, kulübede 2 sol bek (Ferdi, Oosterwolde) varken sahada niye 2 sağbek (Mert, Osayi) var. Geri dörtlü neden ilk defa bir arada oynayanlardan kurulu? Osayi oyuna sol bek başlıyor, Ankaragücü farkı 2’ye çıkartınca sağ beke geçiyor. Yani İsmail Kartal diyor ki, ‘Ben büyük yanlış yaptım’. Orta saha iki gamsız ve formsuza (Kruniç, Zajc) teslim. Cengiz sağda Tadiç solda yalnızları oynuyor, Batshuayi, ‘Ben banko santrafor’ değilim diyor. Maça çok iyi konsantre olan ev sahibinde Emre Belezoğlu, bu defa Tolga Ciğerci ve Morutan’ı (Galatasaray maçında yedektiler) ilk 11’de sahaya sürmüştü. Morutan ilk yarıda attığı şık golle maça damga vuran isim oluyordu. Devre iki farkla kapanınca İsmail Kartal hamleler ile baştan yaptığı hataları telafiye gitti.

#6
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

ŞAMPİYONLUK İÇİN MUCİZE GEREK - ERMAN ÖZGÜR Fenerbahçe tarafında oyunun kötü olmasıyla, formsuz oyuncu sayısının çok fazla olmasıyla ilgili çok sorun olmasına rağmen tabela iyi olduğunda bu sorunları göz ardı etmek çok pahalıya mal oldu maçın ilk yarısında. Rotasyonda gelen oyuncuların fark yaratamayışı, haddinden fazla geniş alanda oynamaya çalışmak Fenerbahçe’nin bıraktığı boş alanlara yatırım yapan Ankaragücü için bulunmaz nimet oldu. Morutan ve Tasos bu alanlara, Fenerbahçe’nin savunmaya geçişte geç kalışlarına güzel 2 gol ile cezayı keserek ilk yarı sonunda beklenenden çok daha büyük bir avantajla takımlarının soyunma odasına gitmesini sağladılar. Fenerbahçe maçın kaderini değiştirmek adına soyunma odasından hamlelerle geldi. Fakat hamlelerde bi tuhaflık vardı. Son 2 lig maçında Fenerbahçe’nin tabelasına dokunan Mert Hakan ya da kriz anında kolay gol bulabilecek, en önemli golcüsü Dzeko değil de İsmail Kartal’ın gönülden bağlı olduğu Serdar Dursun tercih edildi.

#7
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

Tek ön liberolu, çift santrforlu bir dizilişe rağmen pozisyonlara giren Fenerbahçe değil Ankaragücü oldu.

#8
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

Morutan maçın fişini çekebileceği net fırsatı kaçırdı. Rodrigues fişi çeken golü attı. Yine de Ankaragücü disiplinli savunmasının karşılığını, oyunu Ferdi’den başka zorlayamayan Fenerbahçe’ye karşı alarak kupanın en büyük sürprizini gerçekleştirdi. Fenerbahçe tarafı haftalardır kötü oynamasına rağmen İsmail Kartal’ın bunu kabul etmesi için bir kulvardan elenmesi mi gerekirdi? Bilemiyorum. Ama şu bir gerçek elde kala kala lig kaldı ve bu oyunla Fenerbahçe her maç puan kaybetmeye müsait. Ya

#9
Foto - 3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

Fenerbahçe yönetimi cesaretli bir karar verecek ya da şampiyonluk yarışı için oyunun, temponun geri dönmesi için bir mucize bekleyecek.

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