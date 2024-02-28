3-0 sonra ipler koptu, Ali Koç'a seslendi: Böylesi saygısızlık yok! Kritik viraja girildi bile...

FORMSUZ İSMAİL KARTAL - FAİK ÇETİNER Sonuç ne olursa olsun İsmail Kartal, aynen Jesus’un yaptığı gibi Fenerbahçe’nin ilk 45 dakikalarını çöpe atıyor. İlk 11’e bakın komedi. Rotasyon yaparsın da bir önceki maçın 8 oyuncusunu dışarda bırakmanın mantığı ne? Kasımpaşa maçında sahaya çıkan 11’den sadece 3’ü (Tadiç, Cengiz Ünder, Kruniç) oynuyor. Hadi oyuncuları dinlendirdin, kulübede 2 sol bek (Ferdi, Oosterwolde) varken sahada niye 2 sağbek (Mert, Osayi) var. Geri dörtlü neden ilk defa bir arada oynayanlardan kurulu? Osayi oyuna sol bek başlıyor, Ankaragücü farkı 2’ye çıkartınca sağ beke geçiyor. Yani İsmail Kartal diyor ki, ‘Ben büyük yanlış yaptım’. Orta saha iki gamsız ve formsuza (Kruniç, Zajc) teslim. Cengiz sağda Tadiç solda yalnızları oynuyor, Batshuayi, ‘Ben banko santrafor’ değilim diyor. Maça çok iyi konsantre olan ev sahibinde Emre Belezoğlu, bu defa Tolga Ciğerci ve Morutan’ı (Galatasaray maçında yedektiler) ilk 11’de sahaya sürmüştü. Morutan ilk yarıda attığı şık golle maça damga vuran isim oluyordu. Devre iki farkla kapanınca İsmail Kartal hamleler ile baştan yaptığı hataları telafiye gitti.