25 milyon metre küp su o göle taşınacak

Aralık ayında 15 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak. Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörlerini bitirip göle takviye durumumuz olacak. Toplayabildiğimiz ne kadar su varsa regülatörler aracılığıyla Kendirlik Besleme Kanalına ileteceğiz. Bize düşen görevlere başladık. O bölgeden İzmir Menemen'e kadar bir sulama var. Gölü hem bölge çiftçimize hem de mevcut çiftçimize daha faydalı hale getireceğiz" dedi.