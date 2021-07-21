24 saat 'yeşil altın' nöbeti

Fıstığın getirisinin yüksek olmasından dolayı dikkatli olduklarını belirten Dağdeviren, "Fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladık. Biz burada olası durumlarda sadece hırsızlara karşı korku amaçlı havaya ateş açıyoruz. Fıstık çok değerli olduğu için hırsızlık olayları da oldukça fazla oluyor. Gece uyumuyoruz, sadece nöbet değişimlerinde günlük 3-4 saat kadar uyuyabiliyoruz. Nöbetlerimizi gündüzleri motosikletlerimizle gerçekleştiriyoruz. Geceleri yaya olarak dolaşıyor, kulelerden gözetleme ve denetleme yapıyoruz. Fıstık arazilerinde nöbetlerimize temmuz ayında başladık ve eylül ayı sonuna kadar devam edeceğiz. Hırsızlarla baş etmenin en iyi yolu bekçi tutmaktır. Hırsızlar, bekçi olmayan arazilere gelerek ağaçlardaki ürünü topluyorlar" dedi.