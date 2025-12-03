Haber Merkezi Giriş Tarihi: 227 yolcu ve 12 mürettebatla havalandı… Bir daha bulunamadı! Kaybolan Uçak MH370, 11 yıl sonra yeniden gündemde
8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken 227 yolcu ve 12 mürettebatla radarda kaybolan Malaysia Airlines’ın MH370 sefer sayılı uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatılıyor. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity'nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir tarama yapacağını ve arama sürecinin bu ay, 30 Aralık’ta başlayacağını duyurdu. Uçak, 11 yıldır modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.