227 yolcu ve 12 mürettebatla havalandı… Bir daha bulunamadı! Kaybolan Uçak MH370, 11 yıl sonra yeniden gündemde

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, havacılık tarihinin en büyük sırlarından biri olan Malaysia Airlines’ın MH370 sefer sayılı uçağının bulunması için yeni bir arama operasyonunun başladığını açıkladı. 8 Mart 2014’te gerçekleşen ve 227 yolcu ile 12 mürettebatı taşıyan uçağın akıbeti, 11 yıldır tüm çabalara rağmen aydınlatılamamıştı.