227 yolcu ve 12 mürettebatla havalandı… Bir daha bulunamadı! Kaybolan Uçak MH370, 11 yıl sonra yeniden gündemde

8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken 227 yolcu ve 12 mürettebatla radarda kaybolan Malaysia Airlines’ın MH370 sefer sayılı uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatılıyor. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity'nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir tarama yapacağını ve arama sürecinin bu ay, 30 Aralık’ta başlayacağını duyurdu. Uçak, 11 yıldır modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, havacılık tarihinin en büyük sırlarından biri olan Malaysia Airlines’ın MH370 sefer sayılı uçağının bulunması için yeni bir arama operasyonunun başladığını açıkladı. 8 Mart 2014’te gerçekleşen ve 227 yolcu ile 12 mürettebatı taşıyan uçağın akıbeti, 11 yıldır tüm çabalara rağmen aydınlatılamamıştı.

Bakanlık, 30 Aralık’ta başlayacak arama sürecinde ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity’nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir taramada görev alacağını duyurdu.

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radarda kaybolmuş ve uçakta 12 Malezyalı mürettebat ile 227 yolcu bulunuyordu.

Uçağın kaybolması, havacılık tarihinin en geniş çaplı arama operasyonunu başlatmış ancak tüm çabalara rağmen akıbeti aydınlatılamamıştı.

MH370, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Malezya hükümeti 2024 yılında, yeni ve güçlü kanıtlar sunulması halinde soruşturmanın yeniden açılmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

