Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

Döviz piyasası haftanın yeni gününe sınırlı yükselişlerle girdi. Dolar, euro ve sterlin sabah saatlerinde artış kaydederken alış–satış rakamları güncellendi. İşte döviz kurundaki son görünüm... Haftanın ilk işlem saatlerinde döviz kurlarında hafif yükselişler izlendi. Dolar/TL, euro/TL ve sterlin/TL pariteleri sabah saatlerinde sınırlı artışlarla işlem gördü. Küresel piyasalardaki risk iştahı ve uluslararası ekonomik veriler döviz fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

DOLAR/TL KURU GÜNE SINIRLI YÜKSELİŞLE BAŞLADI Dolar kuru haftanın ilk işlemlerinde 42,4491 TL seviyesinden alış, 42,4655 TL seviyesinden satış fiyatıyla güne başladı. Yüzde 0,06'lık artış, küresel dolar endeksindeki hafif yükselişle paralel ilerliyor. ABD’den gelecek ekonomik veriler ve piyasa beklentileri, kurun gün içi seyrinde belirleyici rol oynayacak. Dolar/TL’deki hafif yukarı yönlü hareketin, döviz likiditesi ve dış piyasa koşullarındaki stabil görünümle birlikte geliştiği değerlendiriliyor. Gün boyunca kurun dar bir bantta hareket etmesi bekleniyor.

#2
Foto - Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

EURO/TL KURU SABAH SAATLERİNDE DESTEĞİNİ KORUDU Euro/TL kuru yeni güne 49,4570 TL alış ve 49,4902 TL satış seviyeleriyle giriş yaptı. Yüzde 0,24’lük artış, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası yönlendirmeleri ve euro bölgesi ekonomik verilerinin etkisiyle şekilleniyor. Euro’nun TL karşısındaki kademeli yükselişi, küresel piyasalarda ortak para birimine yönelik talepteki değişimle paralel görülüyor. Paritedeki seyrin gün içinde ECB açıklamaları ve makroekonomik verilerle hareketlenmesi bekleniyor.

#3
Foto - Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

STERLİN/TL KURU YENİ GÜNE GÜÇLENEREK GİRDİ İngiliz sterlini, sabah saatlerinde yüzde 0,25'lik artış kaydederek 56,2303 TL alış ve 56,2616 TL satış seviyeleriyle işlem gördü. Sterlin’deki yükseliş, İngiltere’den gelen ekonomik göstergeler ve para politikası sinyallerinin etkisiyle devam ediyor. Sterlin/TL paritesindeki yukarı yönlü hareket, küresel piyasalarda sterline yönelik talebin sürdüğünü yansıtıyor. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentiler de kur üzerindeki baskıyı şekillendiriyor.

#4
Foto - Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER HAFTALIK VERİLERDE Döviz kurlarında haftanın devamında ABD, Avrupa ve İngiltere’den gelecek makroekonomik veriler belirleyici olacak. Özellikle ABD istihdam verileri, Avrupa’da açıklanacak enflasyon rakamları ve İngiltere merkez bankasının politika mesajları kurların seyrini etkileyebilir. Dolar, euro ve sterlinin TL karşısındaki hareketinin, küresel risk iştahı ve jeopolitik gelişmelerle birlikte şekilleneceği değerlendiriliyor. Döviz talebindeki kısa vadeli hareketler, kur iniş çıkışlarını doğrudan etkileyebilir.

#5
Foto - Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

PİYASADA DAR BANTTA SEYİR BEKLENİYOR Gün içinde döviz kurlarında sınırlı dalgalanmaların devam etmesi öngörülüyor. Küresel piyasalarda açıklanacak veri akışı, dolar, euro ve sterlinin TL karşısındaki konumunu belirlemeye devam edecek. Döviz büroları ve bankalarda alış–satış makaslarının da sabah saatlerinde stabil seyrettiği görülüyor.

#6
Foto - Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

#7
Foto - Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?

