Alican Öztekin Giriş Tarihi: Dolar, Euro ve Sterlin güne nasıl başladı?
Döviz piyasası haftanın yeni gününe sınırlı yükselişlerle girdi. Dolar, euro ve sterlin sabah saatlerinde artış kaydederken alış–satış rakamları güncellendi. İşte döviz kurundaki son görünüm... Haftanın ilk işlem saatlerinde döviz kurlarında hafif yükselişler izlendi. Dolar/TL, euro/TL ve sterlin/TL pariteleri sabah saatlerinde sınırlı artışlarla işlem gördü. Küresel piyasalardaki risk iştahı ve uluslararası ekonomik veriler döviz fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.