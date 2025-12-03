O şehirde emekli sayısı aktif çalışan sayısını geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı, o ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı. 2024 yılı istatistiklerine göre Kütahya'da 142 bin 451 kişi emekli, dul ve yetim aylığı alırken, zorunlu sigorta kapsamında aktif çalışan sayısı 139 bin 109 olarak kaydedildi.