IHA Giriş Tarihi: O şehirde emekli sayısı aktif çalışan sayısını geçti
Kütahya'da emekli sayısının aktif çalışanları geçtiği açıklandı.
Türkiye ziyareti olay olan Barzani’den Bahçeli’ye haddi aşan sözler: “Biz, Allah’ın ona hidayet verdiğini sanıyorduk ama...”
Türkiye’de 600’den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devine 30 saniyelik toplantıyla anında el konuldu
Daha kaza yaptığının bile farkında değil ama özgüven tavan... Alkollü sürücü, polise öyle bir tehdit savurdu ki...
Kütahya'da emekli sayısının aktif çalışanları geçtiği açıklandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı, o ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı. 2024 yılı istatistiklerine göre Kütahya'da 142 bin 451 kişi emekli, dul ve yetim aylığı alırken, zorunlu sigorta kapsamında aktif çalışan sayısı 139 bin 109 olarak kaydedildi.
Türkiye genelinde ise 2024 sonu itibarıyla 25 milyon 625 bin 750 aktif sigortalıya karşılık 16 milyon 677 bin 617 emekli, dul ve yetim aylığı alan kişi bulunuyor. SGK, aktif/pasif oranını bu iki veri üzerinden hesaplıyor.
Verilere göre Kütahya'nın yanı sıra Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Kırklareli, Kırşehir, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te de pasif sigortalı sayısı aktif çalışan sayısından daha yüksek durumda.
SGK'nın 2024 yılı rakamları, özellikle nüfusu yaşlanan ve genç nüfusun büyükşehirlere göç ettiği illerde emekli sayısının çalışan sayısını aştığını ortaya koyuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23