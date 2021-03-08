22 üreticiye hibe edildi!

Ekinci, bugüne kadar İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yüzde 80 hibeyle yaklaşık 100, DAP Kalkınma İdaresi ile birlikte 423 süt sağım makinesi dağıtıldığını anımsattı. Fırat Kalkınma Ajansın destekleriyle kent genelinde 22 Süt Toplama Merkezi'nin bakım ve onarımını yaparak faal hale getirdiklerini anlatan Ekinci, şunları söyledi: "10 Süt Toplama Merkezi daha yapacağız. Süt sığırcılığının en gelişmiş olduğu köylerimizi sıraladık. Hepsini adil bir şekilde nereden daha fazla süt alabileceksek o köyümüzde yapmaya gayret ediyoruz. Tarım Bakanlığımızla süt sığırcılığıyla ilgili yeni bir görüşmemiz var. İlimizde teşvikleri daha fazla artırırız, diye bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah onu da yakın zamanda açıklayacağız. Amacımız Bingöl'de tarım ve hayvancılığı hakikaten gerçekçi geliştirmek. Hayallerle değil, ayağı yere basan şekliyle tarım ve hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Bundan da amacımız üreticimiz daha fazla kazansın, insanımız daha fazla istihdam edilsin, derdimiz bu. SÜTAŞ gibi öncü bir kuruluşla birlikte bu altyapıyı da elbirliğiyle sağlarsak inanıyorum ki Bingöl'den tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi bir ivme yakalarız." Vali Ekinci, Bingöl'ün silajlık mısır üretiminin bu kapsamdaki desteklemelerle 16 bin tondan 54 bin tona çıkarıldığını belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesinde silajlık mısır üretiminde Bingöl 1. sıradadır. Geçen yıl ilk defa il dışına silajlık mısır sattık. Bunu tarımla uğraşan kardeşlerimiz yaptı. Daha fazlasını yapabilir mi? Evet yapabilir." ifadelerini kullandı. Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç da süt soğutma tanklarının, sütün kaliteli ve değerli bir şekilde üretilmesini sağladığına dikkati çekerek, "Bu projenin devamı gelecek ve Bingöl'ün hayvancılığına ivme katacağına inanıyorum." dedi.