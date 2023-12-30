2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

2) YAPAY ZEKA 'AKIL HOCALARI' İŞLERI DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERKESİN NE YAPACAĞINA KARAR VERECEK PushFar CEO'su ve Kurucu Ortağı Ed Johnson, gelecekte yapay zekalı 'akıl hocalarının' her insana eşlik edeceğini ve hangi işi yapacakları da dahil olmak üzere onlar için kararlar alacağını söyledi. Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Büyük ya da küçük seçimler için acı çektiğimiz günler geride kaldı. "2100'ün yapay zeka akıl hocaları, kuantum hesaplamanın gücünden yararlanarak sonsuz olasılıkları göz açıp kapayıncaya kadar işliyor. "Onlara bir soru sorduğunuzda, sadece sonuçları tahmin etmekle kalmazlar; potansiyel yolları, olasılıkları ve sonuçları analiz ederek, birbirine bağlı dünyamızı tanımlayan geniş veri alanına dayanan bir rehberlik sunarlar. 'Artık hangi işe gireceğinizi düşünmek zorunda değilsiniz; yapay zeka mentorunuz işi sizin yerinize yapacak ve nihai kararı vermeniz için gereken tüm bilgileri size bırakacak.