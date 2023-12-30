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2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

2023-12-30 17:50:53
2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

2000 yılından itibaren teknoloji büyük bir hızla gelişmeye başladı. Gelinen nokta ise gelecek adına 'Daha neler neler göreceğiz' dedirtiyor. İşte gelecekte hayatımıza girmesi beklenen teknolojiler...

#1
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

Bilim kurgu filmlerinde izlediklerimizin gelecekte olmasına kesin gözüyle bakılıyor. PushFar'ın CEO'su ve Kurucu Ortağı Ed Johnson, '2100'de hayatlarımız sadece teknolojiyle iç içe değil; teknoloji tarafından yönlendiriliyor, şekillendiriliyor ve rehberlik ediliyor' dedi.

#2
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

Teknoloji geleceğin dünyasını nasıl değiştirecek? Aşağıda bu yüzyılın ortasına kadar gerçekleşecek iyi ve kötü beş şey yer almaktadır.

#3
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

1) 'DİJİTAL İNSANLAR' ARAMIZDA YAŞAYACAK İnsansı robotlar ve 'dijital arkadaşlar' insanlarla birlikte yaşayacak, robotlar ameliyat ve insanlara arkadaşlık etmek gibi görevleri üstlenecek. Sum Vivas'ın kurucu ortağı ve CEO'su Rob Sims şunları söyledi: 'Teknoloji, dijital insanları eğitime, eğitmenlere veya destekçilere ihtiyaç duymadan tam olarak destekleyecek şekilde gelişecek ve yoldaşlar (dijital arkadaşlar) günlük yaşamın bir parçası olacak. Yapay zeka destekli dijital insanlar ve robotik insansılar günlük yaşamın bir parçası olacak; çöpü dışarı çıkarmak veya çamaşır yıkamak gibi sıradan görevlerden, üst düzey eğitim veya karmaşık beyin ameliyatları gibi karmaşık görevlere kadar çeşitli görevleri üstlenecekler.

#4
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

'Toplumun, içine kapalı ve kendine dönük bir ırk haline gelmemesini sağlamak için teknolojik ilerlemelere paralel olarak gelişmesi gerekecektir.

#5
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

2) YAPAY ZEKA 'AKIL HOCALARI' İŞLERI DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERKESİN NE YAPACAĞINA KARAR VERECEK PushFar CEO'su ve Kurucu Ortağı Ed Johnson, gelecekte yapay zekalı 'akıl hocalarının' her insana eşlik edeceğini ve hangi işi yapacakları da dahil olmak üzere onlar için kararlar alacağını söyledi. Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Büyük ya da küçük seçimler için acı çektiğimiz günler geride kaldı. "2100'ün yapay zeka akıl hocaları, kuantum hesaplamanın gücünden yararlanarak sonsuz olasılıkları göz açıp kapayıncaya kadar işliyor. "Onlara bir soru sorduğunuzda, sadece sonuçları tahmin etmekle kalmazlar; potansiyel yolları, olasılıkları ve sonuçları analiz ederek, birbirine bağlı dünyamızı tanımlayan geniş veri alanına dayanan bir rehberlik sunarlar. 'Artık hangi işe gireceğinizi düşünmek zorunda değilsiniz; yapay zeka mentorunuz işi sizin yerinize yapacak ve nihai kararı vermeniz için gereken tüm bilgileri size bırakacak.

#6
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

3) ŞEHİRLER YERALTINA TAŞINACAK 2100 yılına gelindiğinde, yer üstünde yer kalmayacak, bu nedenle birçok şehir altyapısı robotlar tarafından kazılan tünellerle yer altına taşınacak Yeni tünel açma teknolojilerine öncülük eden robotik firması HyperTunnel, robotların tünel kazacağını ve yeraltındaki yeni yaşam alanlarını ve binaları haritalandırmak için artırılmış gerçeklik kullanan araştırmacıların olacağını söyledi.

#7
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

HyperTunnel'den Steve Jordan, 'Bir metreden uzun olmayan milyonlarca robot, doğanın milyarlarca yılda geliştirdiği şekilde sürü halinde hareket edecek. 'Gelişmekte olan yapay zekadan yararlanan merkezi bir dijital ikiz tarafından üretilen dijital feromonlar davranışı mümkün kılacaktır. Şimdi, kamu hizmetleri, ulaşım ve enerji için yeni altyapılarla gezegeni değiştirecek ve geleceğin mega şehirlerini kuracak teknolojiye sahibiz.

#8
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

Aztek piramitlerinden esinlenen 65 katlı ters piramit şeklindeki Mexico City Earthscraper'ın şehir merkezindeki alan endişelerini hafifletmeye yardımcı olması planlanırken, yeraltı binaları için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. BNKR Arquitectura tarafından tasarlanan bu tür tasarımlar, artan sıcaklıklarla harap olan kalabalık bir dünyada daha yaygın hale gelebilir.

#9
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

4) DERİN SAHTECİLİĞİN YAYGIN OLMASI NEDENİYLE KAMERALAR VİDEOLARA FİLİGRAN KOYACAK Sahteler yaygınlaştıkça ve gerçeğinden ayırt etmek imkansız hale geldikçe, hükümetler kamera üreticilerini dijital filigranlar eklemeye zorlayacak, böylece insanlar videolara 'güvenebilecekler'. Güvenlik firması Sectigo'nun Baş Deneyim Sorumlusu Tim Callan DailyMail.com'a şunları söyledi: 'Derin sahte teknolojinin hızlanmasıyla birlikte insanlar artık fotoğraf, video ya da ses kaydı olsun, dijital bir kaydın gerçekliğine güvenemeyecek.

#10
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

'Hukuk, güvenlik ve dijital sistemlerimizde dijital kayıtlara olan mevcut bağımlılığımız göz önüne alındığında, insanlar artık bir çözüm olmadan gördüklerine güvenemeyecekler.

#11
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

'Bu nedenle 2100 yılına kadar her türlü kayıt cihazında, çekim anında filigran görevi gören yerleşik bir şifrelenmiş zaman damgası bulunacaktır. Bu şifrelenmiş filigranlar gerçek görüntüleri sahtelerinden ayırarak görüntülere, videolara ve kayıtlara dijital güveni yeniden tesis edecek.

#12
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

5) ÇOCUKLAR SANAL OKULLARA GİDECEK VE AVATARLAR TARAFINDAN EĞİTİLECEK Eğitim şirketi Kabuni'nin CEO'su ve kurucusu Nimesh Patel, yapay zeka 'akıl hocalarının' çocukların eğitimini göreceğini, çocukların zamanda yolculuk yaptığı sanal gerçeklikte dersler vereceğini söyledi.

#13
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

"Eğitimin temel taşının tuğla ve harç okul değil, bir avatar öğretmen olduğu bir dünya hayal edin Bayan Thompson'ın sadece bir isim değil, sanal alemde bir süper kahraman karakteri olduğu, yapay zekada usta, VR konusunda tutkulu ve yıldızlara rehberlik ettiği bir dünya" diye devam etti.

#14
Foto - 2100'e kadar gerçekleşecek! Hayatımıza girecek olan inanması güç teknolojiler

Bu 2100'ün eğitimi: sürükleyici, geniş kapsamlı ve çok duyulu. Burada öğrenciler astrofizik çalışmak için sanal uzay asansörlerine çıkıyor, canlı tarih dersleri için zamanda geziniyor ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri için yapay zeka danışmanlarıyla bağlantı kuruyor. Kaynak: Yeni Şafak

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