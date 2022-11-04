21 yıllık cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı

ÖMRÜ KARISINI BULMAYA YETMEDİ Eşi Ayşe Kavak'ın kaybolmasının ardından 7 çocukla bir başına kalan Halil Kavak, televizyon programlarına da çıkarak, afişler bastırarak Türkiye'nin dört bir yanında karısını aradı. Bu süreçte hırdavat dükkanı dahil bir çok şeyini kaybeden Halil Kavak, kayıp eşini bulamadan 2012 yılında hayatını kaybetti. KATİLİ GASP ETTİĞİ TELEFON YAKALATTI Yüzük, küpe ve kolyesi alındıktan sonra öldürülüp kuyuya atılan ve üzeri kaya parçaları atılarak örtülmeye çalışılan Ayşe Kavak'ın katilini bulmak için Yılanlı Dağı'na çadır kuran polis, gece gündüz araştırma yaptı. Dağın etrafında bulunan 2 mahallede 350 kişiyi sorgulayan polis, Ayşe Kavak'ın öldürülmeden önce gasp edilen telefonunu da teknik takibe aldı. Kavak'ın telefonunundaki sim kartın cinayetin ardından değiştirildiğini belirleyen polis, takılan ikinci sim kartın uzun yıllar bu telefonda kullanıldığını belirledi. Telefonun sahibini belirleyen polis, 2001 yılında Yılanlı dağında çobanlık yapan M.A'ya ulaştı.