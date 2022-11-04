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21 yıllık cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı

2022-11-04 09:04:48
21 yıllık cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı

Kayseri'de 21 yıllık cinayet çözüldü. Bir kar kuyusunda bulunan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu tespit edilmişti. Polis, Ayşe Kavak'ın o dönemki cep telefonundan yola çıkarak katilin çoban M.A. olduğunu belirledi.

#1
Foto - 21 yıllık cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı

Kayseri'de bir kuyudan çıkarılan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlenmişti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulan özel ekip, 5 ay süren çalışmalar sonunda katilin çoban M.A. olduğunu belirledi.

#2
Foto - 21 yıllık cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı

KATİL ÇOBAN ÇIKTI; ÖLDÜRDÜĞÜ KESİNLEŞTİ, ZAMAN AŞIMIYLA YIRTTI! 1988 yılında işlediği başka bir cinayetten 12 yıl hapis yatan M.A'nın Rahşan affıyla serbest kaldıktan 2 buçuk ay sonra da Ayşe Kavak'ı öldürdüğü tespit edildi. Ayşe Kavak cinayetinden zaman aşımıyla kurtulan M.A. çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı. 21 YILDIR KAYIP KADININ CESEDİ BULUNDU Kayseri'deki Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan Sabah dağa giderek ASIRLIK BİR KAR KUYUSU Asırlık bir kar kuyusunda iskelet haline dönen cesedi bulunduktan sonra durum Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e bildirildi. Valinin talimatıyla Kayseri Emniyetinde cinayetle ilgili özel ekip kuruldu. Kuyudan çıkarılan iskeletin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu ortaya çıktı.

#3
Foto - 21 yıllık cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı

ÖMRÜ KARISINI BULMAYA YETMEDİ Eşi Ayşe Kavak'ın kaybolmasının ardından 7 çocukla bir başına kalan Halil Kavak, televizyon programlarına da çıkarak, afişler bastırarak Türkiye'nin dört bir yanında karısını aradı. Bu süreçte hırdavat dükkanı dahil bir çok şeyini kaybeden Halil Kavak, kayıp eşini bulamadan 2012 yılında hayatını kaybetti. KATİLİ GASP ETTİĞİ TELEFON YAKALATTI Yüzük, küpe ve kolyesi alındıktan sonra öldürülüp kuyuya atılan ve üzeri kaya parçaları atılarak örtülmeye çalışılan Ayşe Kavak'ın katilini bulmak için Yılanlı Dağı'na çadır kuran polis, gece gündüz araştırma yaptı. Dağın etrafında bulunan 2 mahallede 350 kişiyi sorgulayan polis, Ayşe Kavak'ın öldürülmeden önce gasp edilen telefonunu da teknik takibe aldı. Kavak'ın telefonunundaki sim kartın cinayetin ardından değiştirildiğini belirleyen polis, takılan ikinci sim kartın uzun yıllar bu telefonda kullanıldığını belirledi. Telefonun sahibini belirleyen polis, 2001 yılında Yılanlı dağında çobanlık yapan M.A'ya ulaştı.

#4
Foto - 21 yıllık cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı

RAHŞAN AFFIYLA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ! Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguya alınan çoban M.A'nın 1988 yılında da kavga ettiği bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ve 12 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. 2000 yılında Rahşan affıyla tahliye olan M.A'nın 21 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Sorgusunda suçlamaları reddeden M.A'nın Ayşe Kavak'tan gasp ettiği altınları ise kuyumcuda bozdurduğunu yakın çevresindeki görgü tanıkları teyit etti. ZAMAN AŞIMINDAN SERBEST KALDI Cinayeti işlediği delilerle tespit edilen M.A, çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca 20 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

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