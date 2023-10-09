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Kültür Sanat
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21 yıl önce şans eseri bulundu!

2023-10-09 15:27:38
21 yıl önce şans eseri bulundu!

21 yıl önce kaçak kazı sonrası bulunmuştu: Bin 600 yıllık antik kenti yılda binlerce kişi ziyaret ediyor.

#1
Foto - 21 yıl önce şans eseri bulundu!

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde kaçak kazı sonrası ortaya çıkarılan mozaik örneklerinin de bulunduğu Sobesos Antik Kenti, bölgede hayat sürmüş medeniyetlerin asırlar önceki sanat, sosyokültürel ve ekonomik durumunu gözler önüne seriyor.

#2
Foto - 21 yıl önce şans eseri bulundu!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde, 2002 yılında kaçak kazı yapan kişilerce tesadüfen ortaya çıkarılan Sobesos Antik Kenti'nde, geçmişte villa daha sonra kilise olarak kullanıldığı belirlenen binanın tabanındaki mozaikler, ziyaretçileri bin 600 yıl öncesindeki süsleme sanatıyla tanıştırıyor. Ürgüp'ün 23 kilometre güneyindeki Şahinefendi köyü yakınlarında definecilerin tesadüfen bulduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen kazı çalışmasında ortaya çıkarılan Sobesos Antik Kenti'nde, Geç Roma Dönemi Hristiyanlık dini inanç ve öğretilerinin gerçekleştirildiği şapel, hamam ve bazı binalar gün ışığına kavuştu.

#3
Foto - 21 yıl önce şans eseri bulundu!

Şu ana kadar yapılan kazılarda antik kentin daha onda birinin gün ışığına çıktığını söyleyen Profesyonel Turist Rehberi Metin Gökşen yaptığı açıklamada, "Şu an bulunduğumuz alan Sobesos Antik Kenti kazı alanındayız. Düşünülen antik kentin henüz onda biri bile açılmış değil. Burası 2002 yılında kaçak kazı sonrası bulunmuş bir yer. Kaçak kazı yapıldığını gören köylüler jandarmaya ihbarda bulunur. Jandarma ekipleri de müze müdürlüğü ile bölgede yaptığı çalışmada mozaik kalıntıları görür.

#4
Foto - 21 yıl önce şans eseri bulundu!

Mozaik Kapadokya bölgesi için alışılagelmiş bir olay değil. O yıl kurtarma kazısı başlatıldı. Şu ana kadar kendi imkanlarımız ile yapılan bir kazı bölgesi. Gönül istiyor ki Kültür ve Turizm Bakanlığı buna el atsın. Üniversiteler ile birlikte olup, kazı alanını biraz genişletsin. Şu ana kadar iki adet şapel ve bölgede örneğine nadir rastlanan Roma hamamı bulundu. Bu yapı Kapadokya’da alışılagelmiş bir yapı değildir" dedi.

#5
Foto - 21 yıl önce şans eseri bulundu!

Gökşen, "Bu yapıyı inşa eden Romalı bir sanatçının, Hristiyanlık dinini kabul ettikten sonra Kapadokya bölgesine yerleşerek var olan bir kültürü bu esere yansıttığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha geniş bulguya sahip olacağız. Kapadokya bölgesinde kültür gezilerini geri plana bıraktık. Ancak burayı görenler çok beğeniyor. Buraya el atılarak kültür anlamında biraz daha değer vermeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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