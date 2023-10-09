21 yıl önce şans eseri bulundu!

Mozaik Kapadokya bölgesi için alışılagelmiş bir olay değil. O yıl kurtarma kazısı başlatıldı. Şu ana kadar kendi imkanlarımız ile yapılan bir kazı bölgesi. Gönül istiyor ki Kültür ve Turizm Bakanlığı buna el atsın. Üniversiteler ile birlikte olup, kazı alanını biraz genişletsin. Şu ana kadar iki adet şapel ve bölgede örneğine nadir rastlanan Roma hamamı bulundu. Bu yapı Kapadokya’da alışılagelmiş bir yapı değildir" dedi.