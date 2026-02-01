  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak CHP iddiası! “Kılıçdaroğlu” detayı olay oldu İşte bu detaya dikkat... Çamaşır böyle kuruyor, bu detay hemen kurutuyor Fil gibi hafızaya sahip olabilirsiniz! Bunu mutlaka yapın! Terör örgütünün tüm artık unsurları için şartlar kökten değişti! Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi: Önlerinde sadece iki yol var İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike İstanbul trafiği 'ara tatil' de dinlemedi: Okullar kapalıyken bile yüzde 80’lerin altına düşmedi
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike

Küresel ölçekte demografik bir dönüşümün eşiğindeyiz. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Prof. Dr. Cevdet Yılmaz’ın paylaştığı veriler, dünyanın ve Türkiye'nin hızla "yaşlandığını" kanıtlıyor. 2050 yılına gelindiğinde her beş kişiden birinin 60 yaş üstü olması beklenirken, bu durum ekonomi ve sosyal güvenlik sistemleri için dev bir sınav anlamına geliyor.

#1
Foto - 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike

OMÜ Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, dünya nüfusunun yaşlanma hızına dikkat çekti. 1950'de yüzde 8 olan 60 yaş üstü nüfus oranının 2050'de yüzde 21'e çıkacağını belirten Yılmaz, Türkiye'nin de artık "yaşlı ülke" kategorisinde olduğunu vurguladı. SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, “Dünya verileri açık bir tablo ortaya koyuyor. 1950’de dünya nüfusunun yüzde 8’i 60 yaş üstüyken, bu oran 2014’te yüzde 12’ye yükseldi. 2050’de ise yüzde 21’e ulaşması bekleniyor” dedi.

#2
Foto - 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike

OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, nüfusun yaşlanma sürecini, bu sürecin toplumsal ve ekonomik etkileri ile aktif yaşlanma anlayışının farklı boyutlarını değerlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, yaptıkları çalışmalarda yaşlı bireylerin yalnızca yaşam süresini değil, yaşam kalitesini de artırmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, “Dünya genelinde yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de 60 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Bugün ülkelerin ortak hedefi, bu nüfusun daha uzun süre sağlıklı, üretken ve toplumla bağını koparmadan yaşamasını sağlamak. 2000’li yıllardan itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, bu hedef doğrultusunda ‘aktif yaşlanma’ ve ‘yaşlı dostu toplumlar’ kavramlarını ön plana çıkardı. Amaç, yaşlı bireylerin sadece yaşam süresini değil, yaşam kalitesini de artırmak” diye konuştu.

#3
Foto - 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike

TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUSUN ORANI HIZLA ARTIYOR Nüfus yaşlılığı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, “Nüfusun yaşlanmasının iki temel nedeni var. Doğurganlık oranlarının düşmesiyle mevcut nüfus içinde yaşlı nüfus oranının artması ve yaşam süresinin uzaması. İnsanlar artık sadece daha uzun yaşamıyor, ileri yaşlarda da daha fazla nüfus daha uzun süre hayatta kalıyor. Bu durum, toplumların yaş ortalamasını hızla yukarı çekiyor. Çalışma hayatı açısından bakıldığında 65 yaş genellikle emeklilik yaşı kabul edilse de üretkenlik ve sosyal yaşam bakımından 55 yaş üstü nüfus da yaşlılık sürecine dahil ediliyor. Dünya verileri açık bir tablo ortaya koyuyor. 1950’de dünya nüfusunun yüzde 8’i 60 yaş üstüyken, bu oran 2014’te yüzde 12’ye yükseldi. 2050’de ise yüzde 21’e ulaşması bekleniyor. Günümüzde Japonya, İtalya ve Portekiz gibi ülkeler yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu tablo karşısında pek çok ülke, aktif yaşlanmayı destekleyecek yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Türkiye de bu sürecin dışında değil. Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı son yıllarda hızla artıyor. Son 10 yılda genel nüfus artış hızı sınırlı kalırken, yaşlı nüfus çok daha hızlı büyüdü. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre yaşlı nüfus oranı yüzde 8’in üzerine çıkan ülkeler ‘yaşlı ülke’ olarak kabul ediliyor ve Türkiye bu eşiği aşmış durumda” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike

‘AMAÇ, YAŞLILARIN BAĞIMSIZ VE ONURLU BİR YAŞAM SÜRMESİNİ SAĞLAMAK’ Nüfustaki yaşlanmanın ekonomik ve sosyal açıdan birçok sorun yarattığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Nüfusun yaşlanması yalnızca demografik bir mesele olmayıp, ekonomik ve sosyal sonuçlar da doğuruyor. İşgücüne katılımın azalmasıyla birlikte emeklilik sistemleri, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik mekanizmaları üzerindeki baskı artıyor. Avrupa ülkelerinde bu sürecin kamu maliyesi açısından riskler oluşturduğu ve nesiller arası dayanışmayı zayıflatabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle aktif yaşlanma, sadece yaşlı bireyleri değil, toplumun genel refahını ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor. Aktif yaşlanma; yaşlı bireylerin uzun süre sağlıklı, üretken ve toplumsal yaşamın içinde kalmasını amaçlıyor. Bu süreç yalnızca istihdamla sınırlı kalmıyor; gönüllü faaliyetler, bilgi ve deneyimin genç kuşaklara aktarılması ile sosyal ve kültürel yaşama katılım da bu anlayışın önemli unsurları arasında yer alıyor. Amaç, yaşlı bireylerin bağımsız ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak” dedi.

#5
Foto - 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike

SOSYAL İLİŞKİLERİN AZALMASI, YALNIZLIK VE SOSYAL İZOLASYON RİSKİNİ ARTIRIYOR Kent yaşamının; kalabalık, gürültü, hava kirliliği ve hizmetlere erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle yaşlı bireyler için bazı güçlükler barındırdığını söyleyen Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

#6
Foto - 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike

“Ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve sosyal çevre yaşlılık dönemindeki ihtiyaçları belirginleştirirken, özellikle kadınlar daha kırılgan bir konumda bulunabiliyor. Emeklilikle birlikte sosyal ilişkilerin azalması, yalnızlık ve sosyal izolasyon riskini artırıyor. Buna karşın yaşlı bireylerin bilgi ve yaşam deneyimi, kuşaklar arası bağların güçlenmesi açısından önemli bir değer taşıyor. Bu noktada kırsal yaşam; doğayla iç içe olma, üretkenlik imkânları ve sosyal dayanışma yapısıyla aktif yaşlanma açısından önemli fırsatlar sunuyor. Şehirlerde artan yaşam maliyetleri emeklileri daha sade bir yaşama yöneltirken, kırsal yaşam bu açıdan avantaj sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfusun artışıyla birlikte yaşlı dostu yerleşimler ve ‘yerinde yaşlanma’ anlayışının önemi daha da artacak. Yaşlı nüfusa sunulacak aktif yaşlanma seçenekleri doğru politikalarla iyi yönetilirse kamu kaynakları üzerindeki baskı daha az olacaktır. Bu nedenlerle aktif yaşlanma süreci iyi takip edilmeli, yaşlanan nüfusun üretkenlikten kopmasına göz yumulmamalıdır. Yakın bir gelecekte pasif yaşlı nüfus kâbusuyla uyanmak istemiyorsak süreci iyi takip etmeli, yaşlanma sürecini fırsata çevirecek politikalar üretmeli, bunları geliştirmeli ve hızla uygulamaya başlamalıyız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler
Gündem

Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in esk..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi
Dünya

İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi

ran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsiri’ye yönelik suikast düzenlendiği iddia edildi. Devrim Mu..
Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?
Gündem

Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?

Türkiye’nin birlik ve beraberliğine kasteden odaklarla aynı masaya oturan CHP, "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı" adı altında ne idüğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23