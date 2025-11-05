  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
Kuantum bilgisayarlar, süperpozisyon ve kuantum dolaşıklık ilkeleriyle çalışarak klasik makinelerin sınırlarını zorluyor. Murat Cantürk’e göre bu yeni nesil sistemler, havacılıktan ilaç tasarımına kadar birçok alanda hesaplama sürelerini yıllardan dakikalara indirerek teknoloji çağını yeniden tanımlayacak. Murat Cantürk, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların çözemediği karmaşık problemleri çözme potansiyeliyle teknoloji dünyasında devrim yaratmaya hazırlandığını söyledi. Bu yeni nesil bilgisayarların kuantum mekaniğinin temel prensiplerini kullanarak, süperpozisyon ve kuantum dolaşıklık gibi olaylardan faydalandığını belirten Cantürk, kuantum bilgisayarların özellikle akışkanlar dinamiği simülasyonları, akıllı ilaç tasarımı ve özel malzeme keşfi alanlarında çığır açacağını anlattı.

2030 yılı dönüm noktası: İşte kuantum bilgisayarların devrim gibi özellikleri

Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların milyarlarca yıl süreceği hesaplamaları dakikalar içinde tamamlayabileceklerini anımsatan Cantürk, "Havacılık sektöründe, kanat profillerinden gövde aerodinamiğine kadar karmaşık hava akış modellemelerini mükemmel hassasiyetle gerçekleştirebilecek, bu da uçak tasarım sürecini yıllardan aylara indirecek. Akıllı ilaç ve yenilikçi malzeme tasarımında ise moleküler etkileşimleri atom seviyesinde modelleyerek, yeni ilaçların ve yeni jenerasyon malzemelerin keşif sürecini dramatik şekilde hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

2030 yılı dönüm noktası: İşte kuantum bilgisayarların devrim gibi özellikleri

Cantürk, kuantum bilgisayarların en büyük faydasının havacılık ve savunma sanayisinde olacağına işaret ederek, "Uçak tasarımında aerodinamik optimizasyon, yakıt verimliliği hesaplamaları ve türbülans modellemeleri devrim geçirecek. Sağlık sektöründe protein katlanması simülasyonları ve akıllı ilaç moleküllerinin tasarımı dramatik şekilde hızlanacak. Kripto güvenlik alanında ise çifte rol oynayacak. Mevcut şifreleme anahtarlarını çözebilme yeteneği ulusal güvenlik açısından kritik risk oluştururken, aynı zamanda kuantum dirençli şifreleme algoritmalarının geliştirilmesi için de bu bilgisayarlara ihtiyaç duyulacak." şeklinde konuştu.

2030 yılı dönüm noktası: İşte kuantum bilgisayarların devrim gibi özellikleri

Bu alanda Google, IBM, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin milyarlarca dolar yatırım yaptığına vurgu yapan Cantürk, Çin ve ABD hükümetlerinin ulusal güvenlik perspektifiyle büyük bütçeler ayırdığını belirtti. Cantürk, Aralık 2024'te Google'ın duyurduğu Willow çipinin Ekim 2025'te "Quantum Echoes" algoritması ile tarihin ilk doğrulanabilir kuantum üstünlüğünü elde ettiğine değinerek, "Bu çip, süper bilgisayarlardan 13 bin kat daha hızlı hesaplama yaparak, moleküler yapıları analiz edebiliyor.

2030 yılı dönüm noktası: İşte kuantum bilgisayarların devrim gibi özellikleri

Böylece moleküllerin şeklini ve dinamiklerini inceleyerek, akıllı ilaç keşfi ve malzeme bilimi alanlarında çığır açıyor. Bu gelişme, kuantum bilgisayarların laboratuvar ortamından çıkıp gerçek dünya uygulamalarına geçişinin başlangıcı. Willow'un başarısı, 2030'lu yıllarda kuantum bilgisayarların ticari uygulamalarda yaygınlaşacağının güçlü işareti ve bilim dünyası için umut verici bir dönüm noktası." değerlendirmesinde bulundu.

