2030 yılı dönüm noktası: İşte kuantum bilgisayarların devrim gibi özellikleri

Kuantum bilgisayarlar, süperpozisyon ve kuantum dolaşıklık ilkeleriyle çalışarak klasik makinelerin sınırlarını zorluyor. Murat Cantürk’e göre bu yeni nesil sistemler, havacılıktan ilaç tasarımına kadar birçok alanda hesaplama sürelerini yıllardan dakikalara indirerek teknoloji çağını yeniden tanımlayacak. Murat Cantürk, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların çözemediği karmaşık problemleri çözme potansiyeliyle teknoloji dünyasında devrim yaratmaya hazırlandığını söyledi. Bu yeni nesil bilgisayarların kuantum mekaniğinin temel prensiplerini kullanarak, süperpozisyon ve kuantum dolaşıklık gibi olaylardan faydalandığını belirten Cantürk, kuantum bilgisayarların özellikle akışkanlar dinamiği simülasyonları, akıllı ilaç tasarımı ve özel malzeme keşfi alanlarında çığır açacağını anlattı.