MC-130J şoku: Uçaklar İran'ın eline geçmesin diye imha edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MC-130J şoku: Uçaklar İran'ın eline geçmesin diye imha edildi

İran'da F-15E savaş uçağını kaybeden ABD, pilotları kurtarmaya giden iki MC-130J'nin ülkede mahsur kalmasının ardından şok bir karar almak zorunda kaldı.

#1
Foto - MC-130J şoku: Uçaklar İran'ın eline geçmesin diye imha edildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi paylaşılmayan bir yetkili, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini belirtti.

Foto - MC-130J şoku: Uçaklar İran'ın eline geçmesin diye imha edildi

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" kaydetti.

Foto - MC-130J şoku: Uçaklar İran'ın eline geçmesin diye imha edildi

The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi. Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

Foto - MC-130J şoku: Uçaklar İran'ın eline geçmesin diye imha edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu. İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

Foto - MC-130J şoku: Uçaklar İran'ın eline geçmesin diye imha edildi

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Vatandaş

Kimi kandıriyon abd. Bunları İran imha etmiş.

TURK

ABD iranda oka gomuluyr bogulacak
