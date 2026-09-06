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Ekonomi
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2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

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2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan yeni Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin stratejik hedefleri kamuoyuyla paylaştı.

#1
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

Bakan Bolat, uygulanan kararlı politikalarla makro finansal istikrarın pekiştiğini ve ekonominin direnç kazandığını vurgulayarak, 2027 yılı mal ihracatı hedefini 292 milyar dolar, 2029 program sonu hedefini ise mal ve hizmetlerde toplam 450 milyar dolar olarak ilan etti.

#2
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

Üç yıldır kararlılıkla uyguladıkları programla makro finansal istikrarın güçlendiğini ve ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğunu belirten Bolat, OVP'de amaçlarının üretim maliyetlerini artıran ve ekonomik sektörlerin rekabet gücünü olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelenin kesintisiz devam ettirilmesi olduğunu ifade etti.

#3
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

Bolat, rekabet gücünü koruyarak, halkın satın alma gücünün artmasını sağlayacaklarını, küresel ekonomide yaşanan olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen 2027'de mal ihracatını 292 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

#4
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

Program sonu olan 2029 itibarıyla mal ve hizmet ihracatını 450 milyar dolara çıkarmayı hedefledikleri bilgisini veren Bolat, şunları kaydetti: "Petrol ve emtia fiyatlarındaki artışların etkisiyle 2027'de mal ithalatına ilişkin OVP hedefi 397 milyar dolar olarak belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz zorlu konjonktüre, savaşın etkisiyle enerji ve emtia fiyatlarında görülen artışa rağmen 2027'de cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,9 ile tarihsel ortalamasının altında kalmasını bekliyoruz. OVP döneminde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin ihracat içindeki payının yükseltilmesiyle yeni nesil hizmet alanlarının geliştirilmesine öncelik vereceğiz. Dış ticarette dünyayla rekabette güçlük çeken sektörlerin verimlilik artışı ve haksız dış ticaret uygulamalarına karşı etkili dış ticaret tedbirleri yoluyla rekabet gücünü ve ihracat hacmini güçlendirici faaliyetleri hayata geçireceğiz."

#5
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

Yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlayıp firmaların küresel değer zincirlerindeki konumlarını güçlendireceklerini belirten Bolat, haksız ithalata karşı üreticileri koruyup, firmaların pazarlarını genişleteceklerini ve stratejik tedarikleri güvence altına alacaklarını bildirdi.

#6
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

"Gümrüklerde dijital ve fiziki altyapımızı artan uluslararası ticaret potansiyeline uygun hale getirecek, yapay zeka destekli uygulamalarımızın da katkısıyla ticareti kolaylaştırırken etkin denetim faaliyetlerimizle yasa dışı ticareti engellemeye devam edeceğiz.

#7
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

İç ticarette adil ve etkin işleyen piyasa koşullarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam ederken rekabeti bozucu faaliyetler dinamik bir şekilde takip edilerek gerekli müdahaleler kararlı ve zamanlı bir şekilde yapılacaktır.

#8
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

Yatırım, üretim, istihdam, ihracat başlıklarında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kalkınma vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecektir. Bu vizyonu hayata geçirmek için Ticaret Bakanlığı ailesi olarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

#9
Foto - 2027 hedefi 292 milyar dolar! Bakan Bolat’tan yeni OVP’ye ilk yorum

ovp, ekonomi, sondakika

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