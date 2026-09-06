Yargıtay'dan emsal karar: İşten çıkarma gerekçesi sayıldı!

İŞÇİ, KENDİNİ SAVUNDUĞUNU İDDİA ETTİ İşten çıkarılan çalışan, kıdem ve ihbar tazminatlarının kendisine ödenmesi talebiyle dava açtı. İşçi, olay sırasında küfür veya hakarette bulunmadığını, buna karşın kendisiyle tehditvari bir üslupla konuşulduğunu ve üzerine gelindiğini savundu. Bu nedenle gerçekleştirdiği eylemin kendisini korumaya yönelik olduğunu belirten işçi, iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğunu ileri sürdü. Davalı iş yeri ise yaşanan olayın tutanakla kayıt altına alındığını ve olaya tanıklık eden kişilerin bulunduğunu bildirdi. İşveren, bu gerekçelerle davanın reddedilmesini istedi.