Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz
Katil İsrail’in gözü dönmüş bakanları Ben-Gvir ve Yisrael Katz’ın Filistinlileri vatanlarından sürme planlarına Türkiye öncülüğündeki 8 ülkeden sert yanıt geldi. Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla ortak deklarasyona imza atan Türkiye, siyonist çetenin sürgün planlarını lanetledi. Gazze’nin Filistin toprağı olduğunu haykıran liderler, "Uluslararası toplum işgalcinin kirli planlarına dur demelidir" mesajı verdi.