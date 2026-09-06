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Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

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Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

Katil İsrail’in gözü dönmüş bakanları Ben-Gvir ve Yisrael Katz’ın Filistinlileri vatanlarından sürme planlarına Türkiye öncülüğündeki 8 ülkeden sert yanıt geldi. Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla ortak deklarasyona imza atan Türkiye, siyonist çetenin sürgün planlarını lanetledi. Gazze’nin Filistin toprağı olduğunu haykıran liderler, "Uluslararası toplum işgalcinin kirli planlarına dur demelidir" mesajı verdi.

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#1
Foto - Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

Türkiye ve 7 ülke, katil İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Yisrael Katz'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınadı. Bakanlar, Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Ben-Gvir ve Katz'ın Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarına dair ortak açıklama yaptı.

#3
Foto - Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

Açıklamaya göre bakanlar, Filistinlileri zorla topraklarından çıkarmayı amaçlayan plan ve mekanizmalara yönelik öneriler dahil olmak üzere, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik iki İsrailli yetkilinin yaptığı açıklamaları şiddetle kınadı.

#4
Foto - Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

Bakanlar, bu tür kışkırtıcı açıklamaların ve önerilerin, uluslararası insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ve Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarına doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bakanlar, herhangi bir bahane veya gerekçeyle işgal altındaki Filistin toprakları içinde veya dışında Filistin halkını yerinden etmeyi amaçlayan her türlü girişimi veya planı kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını teyit etti.

#5
Foto - Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

Zorla yerinden etme çağrılarının "Filistinlileri topraklarından söküp atmayı amaçlayan" resmi bir politikaya veya somut önlemlere dönüştürülmesinin yol açacağı ciddi sonuçlara karşı uyarıda bulunan bakanlar, bu tür eylemlerin, zorla yerinden edilmeyi kesin bir dille reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı dahil, barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara doğrudan bir zorluk oluşturduğunu ve bölgedeki istikrar umudunu ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

#6
Foto - Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

Bakanlar, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bütünlüğünün korunmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümün uygulanması olduğunu kaydeden bakanlar, uluslararası meşruiyetin ilgili kararlarına uygun olarak 4 Haziran 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devletinin kurulmasını teyit etti.

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Foto - Türkiye dahil 8 ülkeden Siyonist çeteye rest: Filistin halkını toprağından sökemeyeceksiniz

Bakanlar, uluslararası topluma, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, sorumluluklarını üstlenmeleri ve işgal altındaki Filistin topraklarında "yeni bir demografik veya coğrafi gerçeklik dayatmaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı çıkmaları ve uluslararası hukuk kurallarına uyulmasını sağlamaları" çağrısında bulundu. Ayrıca bakanlar, Filistin halkının kendi topraklarında gösterdiği metanete verdikleri tam desteği ve Filistin davasını ortadan kaldırmayı veya Filistin halkının meşru haklarını zayıflatmayı amaçlayan tüm girişimleri reddettiklerini bir kez daha teyit etti.

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