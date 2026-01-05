2026 model Toyota’larda kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 10 yıl garanti ve faizsiz kredi!

Proace City Cargo 1 milyon 183 bin TL, Proace City 1 milyon 544 bin 500 TL, Proace Cargo 1 milyon 479 bin TL, Proace Verso 2 milyon 200 bin TL, Proace Max Kamyonet 1 milyon 695 bin TL ve Proace Max 1 milyon 625 bin TL. Hilux 4x2 ise 2 milyon 455 bin TL’den başlıyor ve 1 milyon TL’ye kadar 6 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuyor. Ayrıca, Proace ailesinde tüzel müşteriler modele göre 600 bin TL’ye veya 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor.