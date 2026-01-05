  • İSTANBUL
2026 model Toyota’larda kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 10 yıl garanti ve faizsiz kredi!
2026 model Toyota'larda kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 10 yıl garanti ve faizsiz kredi!

Toyota, 2026 modellerinde ÖTV avantajı, 10 yıl garanti ve faizsiz kredi fırsatlarıyla Ocak ayında da dikkat çekiyor.

Foto - 2026 model Toyota'larda kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 10 yıl garanti ve faizsiz kredi!

Toyota, 2025’i yüksek satışlarla kapatıp yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Benzinli, hibrit ve hafif ticari araçlarda 31 Ocak’a kadar geçerli özel fiyat ve finans kampanyaları sunuluyor. Marka, 2026 model yılı araçları Türkiye’de müşterileriyle buluşturan ilk firmalardan biri olmayı da sürdürüyor.

Foto - 2026 model Toyota'larda kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 10 yıl garanti ve faizsiz kredi!

ÖTV muafiyetine uygun yerli modeller arasında dikkat çeken Toyota C-HR Hybrid ile Corolla (Benzinli ve Hybrid) modelleri, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 10 yıl satılamazken, Toyota Garanti ON hizmetiyle 10 yıl / 160 bin km’ye kadar garanti avantajı sunuyor; bakım Toyota yetkili servislerinde ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Foto - 2026 model Toyota'larda kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 10 yıl garanti ve faizsiz kredi!

Ocak ayına özel kampanyalar kapsamında Corolla 1.5 Vision Plus MDS, 400 bin TL’ye varan indirimlerle 1 milyon 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla, C-HR Hybrid ise 2 milyon 90 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışta.

Foto - 2026 model Toyota'larda kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 10 yıl garanti ve faizsiz kredi!

Hafif ticari araçlarda da fırsatlar devam ediyor. Toyota Proace ailesi, kompakt, orta ve büyük van modelleri ile Hilux 4x2’ye yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle sahip olunabiliyor. Öne çıkan fiyatlar;

Foto - 2026 model Toyota'larda kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 10 yıl garanti ve faizsiz kredi!

Proace City Cargo 1 milyon 183 bin TL, Proace City 1 milyon 544 bin 500 TL, Proace Cargo 1 milyon 479 bin TL, Proace Verso 2 milyon 200 bin TL, Proace Max Kamyonet 1 milyon 695 bin TL ve Proace Max 1 milyon 625 bin TL. Hilux 4x2 ise 2 milyon 455 bin TL’den başlıyor ve 1 milyon TL’ye kadar 6 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuyor. Ayrıca, Proace ailesinde tüzel müşteriler modele göre 600 bin TL’ye veya 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor.

