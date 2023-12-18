2023-12-18 13:46:05 2024’te siber suçların dünyaya maliyetini açıklıyoruz! İşte 2024’te dünyayı bekleyen 6 siber tehdit!
Laykon Bilişim, 2024 yılına dair ön plana çıkacak siber güvenlik tehditlerine yönelik öngörülerini açıkladı. Siber suçların küresel yıllık maliyetinin 2024 yılında 9,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl gündemde olan fidye yazılımlarının bu sene de etkisini devam ettireceğini ve yapay zeka (AI) tabanlı pek çok saldırı türüyle de karşılaşacağımızı vurgulayan Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 2024 yılına dair 6 siber güvenlik öngörüsünü sıraladı.