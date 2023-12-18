2024’te siber suçların dünyaya maliyetini açıklıyoruz! İşte 2024’te dünyayı bekleyen 6 siber tehdit!

1. Yapay zeka (AI) tabanlı saldırılar artacak. 2023 yılında yapay zeka tabanlı saldırılarda bir artış yaşandı ve bu artış 2024'te de devam edecek. Bilgisayar korsanları yapay zekayı kullanarak güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde bulup saldırılarını otomatikleştirecek. Yapay zeka, kötü amaçlı yazılımları geleneksel antivirüs yazılımları tarafından tespit edilemeyecek şekilde değiştirebilir. Yapay zeka odaklı saldırılar, yöntemlerini gerçek zamanlı olarak değiştirerek tespit edilmelerini zorlaştırabiliyor. Yapay zeka, potansiyel sistem açıklarını tespit etmek için büyük veri miktarlarını analiz ederek zayıf nokta tespitini otomatik hale getiriyor.