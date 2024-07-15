2024-07-15 10:28:53 2024 Copa America'da şampiyon Arjantin oldu
2024 Copa America finalinde Arjantin, normal süresi 0-0 sona eren maçta Kolombiya'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America finalinde son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanan ve Brezilyalı hakem Raphael Claus'un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sona erdi.