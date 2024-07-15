2024 Copa America'da şampiyon Arjantin oldu

Copa America'yı en çok kazanan takım olma ünvanını elinde bulunduran Tangocular, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021 yıllarının ardından 2024'te de kupayı müzesine götürmeyi başardı. Messi, tarihe geçti Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lionel Messi, Copa America tarihinde 5. kez finalde sahaya çıktı. Bu maçla birlikte 37 yaşındaki isim, turnuvanın finalinde 5. kez oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Messi, müsabakanın 64. dakikasında arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı. Yedek kulübesine gelen Lionel Messi, gözyaşlarına hakim olamadı.