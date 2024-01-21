2023 yılının lideri oldu! İlkleri gerçekleştirdi!

Volvo Trucks, 2023’te Türkiye pazarında sunulan ilk elektrikli kamyon serisi Volvo FH Electric ile lojistik sektöründe elektrikli dönüşümü başlattı. “2024 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödüllü Volvo FH Electric’in Türkiye pazarında satışa sunulan beş farklı modeli bulunuyor. Elektrikli Volvo FH, ulusal ve uluslararası taşımacılık için geliştirilen sessiz ve sıfır emisyona sahip bir ağır yük kamyonu olarak öne çıkıyor. Elektrikli Volvo FH, 35. yaşını kutlayan Volvo FH modelinin gelecekteki temsilcisi olarak görülüyor. Elektrikli Volvo FM, işlevselliği, geniş görüş açısı ve manevra kabiliyeti ile bölgesel taşımacılık ve şehir içi taşımacılık için çevreci, sessiz ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Elektrikli Volvo FMX, kentsel inşaat projeleri, maden vb. projeler için sıfır emisyona sahip, sessiz, güçlü ve güvenli bir iş kamyonu olarak hizmet veriyor. Elektrikli Volvo FL/FE modelleri ise esneklik, güvenlik ve manevra kabiliyeti gerektiren şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarına güvenli ve çevreci çözümler sunuyor.