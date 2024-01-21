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2023 yılının lideri oldu! İlkleri gerçekleştirdi!

2024-01-21 10:39:50
2023 yılının lideri oldu! İlkleri gerçekleştirdi!

Marubeni Da_tm ve Servis A._. distribütörlü_ünde temsil edilen Volvo Trucks, ba_arlarla geçen 2023 yln, Türkiye'nin en fazla sat_ gerçekle_tiren ithal kamyon ve çekici markas olarak ilk srada tamamlad.

#1
Foto - 2023 yılının lideri oldu! İlkleri gerçekleştirdi!

Dünyanın lider yatırım şirketlerinden Japonya merkezli Marubeni Corporation’a bağlı olarak her biri alanının öncüsü olan birçok global markanın Türkiye distribütörlüğünü sürdüren Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., satış ve satış sonrası hizmetlerini sunduğu Volvo Trucks ile, 2023 yılı itibarıyla başarılarına bir yenisini daha ekledi. 16 ton üzeri ticari araç pazarında Volvo Trucks, 2023 yılının en fazla satış gerçekleştiren ithal kamyon markası oldu. Volvo Trucks aynı zamanda, 2023 yılında en fazla elektrikli kamyon satışı gerçekleştiren kamyon markası oldu.

#2
Foto - 2023 yılının lideri oldu! İlkleri gerçekleştirdi!

2.779 adetle 2023 yılını ithal markalar arasında birinci olarak tamamladıklarını belirten Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya; “2023’te Türkiye kamyon ve çekici pazarı, 2022’ye oranla yüzde 17,3 oranında artış gösterirken, Volvo Trucks olarak yüzde 69,34’lik bir büyüme yakaladık. Müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde 2022’de yüzde 5,1 olan pazar payımızı da 7,4 seviyesine getirerek, marka tarihimizin sürdürülebilir yükselişini devam ettirdik. Güvenlik donanımlarına verdiğimiz değerlere, hem iklim hem doğal kaynaklar hem de insanlık için sürdürülebilir teknolojilere odaklanarak Volvo FH Electric ile ‘2024 Uluslararası Yılın Kamyonu’ ödülünü kazandık. Yenilikçi ürünlerimizi Türkiye’de de hızla müşterilerimiz ile buluşturarak ilklere imza attık” dedi.

#3
Foto - 2023 yılının lideri oldu! İlkleri gerçekleştirdi!

16 ton üzeri ticari araçlar pazarındaki liderliğini pek çok ilk ile pekiştiren Volvo Trucks, “2024 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödüllü Volvo FH Electric ile lojistik sektörünün elektromobilite dönüşümüne öncülük etti. Haziran 2023’te Unilever Türkiye ve Arıç Lojistik’e teslim edilen Volvo FH elektrikli çekici ile “Türkiye’nin İlk Elektrikli Kamyon Teslimatı” gerçekleştirildi. Aralık 2023’te ise DSV Lojistik’in sipariş ettiği Volvo FH Electric modelleriyle, “Türkiye’nin İlk Elektrikli Kamyon Filo Teslimatı”nı Volvo Trucks başlattı.

#4
Foto - 2023 yılının lideri oldu! İlkleri gerçekleştirdi!

Volvo Trucks, 2023’te Türkiye pazarında sunulan ilk elektrikli kamyon serisi Volvo FH Electric ile lojistik sektöründe elektrikli dönüşümü başlattı. “2024 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödüllü Volvo FH Electric’in Türkiye pazarında satışa sunulan beş farklı modeli bulunuyor. Elektrikli Volvo FH, ulusal ve uluslararası taşımacılık için geliştirilen sessiz ve sıfır emisyona sahip bir ağır yük kamyonu olarak öne çıkıyor. Elektrikli Volvo FH, 35. yaşını kutlayan Volvo FH modelinin gelecekteki temsilcisi olarak görülüyor. Elektrikli Volvo FM, işlevselliği, geniş görüş açısı ve manevra kabiliyeti ile bölgesel taşımacılık ve şehir içi taşımacılık için çevreci, sessiz ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Elektrikli Volvo FMX, kentsel inşaat projeleri, maden vb. projeler için sıfır emisyona sahip, sessiz, güçlü ve güvenli bir iş kamyonu olarak hizmet veriyor. Elektrikli Volvo FL/FE modelleri ise esneklik, güvenlik ve manevra kabiliyeti gerektiren şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarına güvenli ve çevreci çözümler sunuyor.

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