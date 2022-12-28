2022’nin en iyi telefonu belli oldu

-Yılın büstü- 2021 yılında yılın büstü ödülü, Microsoft’un iki ayrı ekranı olan Surface Duo 2 oldu. Ancak bu yıl Brownlee, “Beklentiler ve olasılıklar ile gerçek sonuçlar arasında oldukça büyük bir deltaya” olması olduğunu belirterek OnePlus 10T’yi yılın büstü olarak seçti. -Yılın telefonu- 2021’de yılın telefonu ödülünün sahibi Samsung Galaxy S21 Ultra oldu. Bu yılın kazananı ise Google’ın Pixel 7’si oldu. Brownlee, Pixel 7’nin en iyi kameraları, ekranı ve pili ile büyük bir değere sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca diğer akıllı telefonlardan çok daha düşük maliyetli olduğunu da söylüyor.