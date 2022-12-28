2022-12-28 20:02:51 2022’nin en iyi telefonu belli oldu
Her yıl yapılan yılın en iyi telefonları etkinliği tamamlandı. Buna göre Apple tahtından oldu.
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Her yıl yapılan yılın en iyi telefonları etkinliği tamamlandı. Buna göre Apple tahtından oldu.
Popüler YouTuber Marques Brownlee, her yıl gerçekleştirdiği yılın en iyi telefonlarını seçti. İşte ödül sahipleri!
Popüler YouTuber Marques Brownlee, bir diğer bilinen adıyla MKBHD, yıllık geleneğine uygun olarak 2022’nin en iyi akıllı telefonlarını açıkladı.
YouTuber, her yıllı çeşitli kategorilerde en iyi akıllı telefonları seçerek kendi Akıllı Telefon Ödülleri’ni düzenliyor. Bu yıl ortaya çıkan sonuçlar ise şaşırttı.
-iPhone koltuğunu rakiplerine kaptırdı- YouTuber Marques Brownlee, her yıl farklı kategorilerde en iyi akılı telefonları seçerek kendi ödül törenini düzenliyor. Geçtiğimiz yıl üç farklı kategoride ödül alan iPhone bu yılki ödüllerde yerini rakiplerine kaptırdı.
Bu ödüllerin Marques Brownlee’nin kendi deneyimlerine dayandığını belirtmekte de fayda var. YouTuber, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da akıllı telefonlar için birden fazla kategori belirledi.
Bu kategoriler ise şu şekilde: En iyi büyük telefon En iyi küçük telefon En iyi kamera sistemi En iyi pil Tasarım ödülü Değer ödülü Yılın büstü Yılın telefonu
-En iyi büyük telefon- Genel olarak bakıldığı zaman bu kategorinin kazananı 6,7 inçlik ekranıyla iPhone 14 Pro Max gibi duruyor. Ancak Brownlee, Samsung Galaxy S22 Ultra’yı yılın en iyi büyük telefonu olarak seçti. YouTuber’a göre S22 Ultra, büyük ekran için optimize edilmiş yazılım, 5.000 mAh pil ve ekran kalemiyle birlikte 6,8 inçlik devasa bir ekrana sahip.
Ayrıca Brownlee, aynı kategorideki bir oyuncu akıllı telefonu olarak kabul edilen ASUS ROG Phone 6’yı da övdü. Bunun nedeni de devasa hoparlöre ve bir kulaklık jakına sahip olması oldu.
-En iyi küçük telefon- Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 13 mini modeliyle en iyi küçük telefon ödülünü kazandı. Bunun nedeni ise piyasada çok fazla küçük telefonun olmaması oldu. iPhone 13 mini ise 5,4 inç ekranıyla birinci sınıf donanıma sahip bir iPhone modeliydi. Bu yıl ise Apple, mini modeliyle karşımıza çıkmadı.
Tüm bunların sonucunda ise bu yılki en iyi küçük telefon ödülünün sahibi ASUS Zenfone 9 oldu. Bu telefon, 5,9 inç ekrana sahip olmasıyla iPhone 13 mini kadar küçük olmasa da günümüz telefonlarına göre oldukça küçük. Ayrıca Brownlee, Zenfone 9’un bu boyuttaki en iyi telefon olduğunu da belirtiyor.
-En iyi kamera sistemi- Bir akıllı telefondaki en iyi kamera seçimi kişiden kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Ancak söz konusu kamera olduğunda pek çok kişinin aklına Apple geliyor. Bu kategoride de Apple, iPhone 14 Pro Max modeliyle ödülünü kazandı. Söz konusu en iyi kamera sistemi ödülünde marka, üst üste dördüncü kez unvanını korumayı başardı.
YouTuber, fotoğraf çekmenin hızı ve lensler arasındaki tutarlılık sayesinde iPhone’un daha sağlam bir kamera deneyimine sahip olduğunu söyledi. Ayrıca kısa süre önce Marquez, görme engelli akıllı telefon kamera testinin sonuçlarını da paylaştı. Sonucunda ise Google’ın Pixel 6A’sı birinci oldu. Pixel 7 Pro ise ikinci sırada yer aldı.
-En iyi pil- 2022 yılının en iyi piline sahip olan telefonu ise ASUS ROG Phone 6 oldu. Oyuncular için bir akıllı telefon olarak kabul edilen bu cihazda 6.000 mAh batarya yer alıyor. Ayrıca bir saatten daha kısa sürede pilin yüzde 100 olmasını sağlayan 65W’a kadar hızlı şarjı da destekliyor.
Geçtiğimiz yıl bu ödülü iPhone 13 Pro Max kazandı. Ancak bu yıl iPhone 14 serisi, iPhone 13 ile aynı pil deneyimini sunmadı. Bunun nedeni de Apple’ın pili aynı boyutta tutması ve Always-on Display eklemesi oldu.
-Tasarım ödülü- Söz konusu telefon tasarımı olduğunda herkesin farklı bir zevki var. Marques Brownlee de aynı düşünceye sahip. Bunun sonucunda ise 2022 tasarım ödülü için Nothing Phone oldu. Yanlardan bakıldığı zaman Nothing Phone, en yeni iPhone modellerini hatırlatıyor. Ancak bu model, siz çekim yaparken bildirimler ve flash ışığı gibi birçok şey için kullanılabilen LED’lerle dolu bir arka yüze sahip.
-Yılın büstü- 2021 yılında yılın büstü ödülü, Microsoft’un iki ayrı ekranı olan Surface Duo 2 oldu. Ancak bu yıl Brownlee, “Beklentiler ve olasılıklar ile gerçek sonuçlar arasında oldukça büyük bir deltaya” olması olduğunu belirterek OnePlus 10T’yi yılın büstü olarak seçti. -Yılın telefonu- 2021’de yılın telefonu ödülünün sahibi Samsung Galaxy S21 Ultra oldu. Bu yılın kazananı ise Google’ın Pixel 7’si oldu. Brownlee, Pixel 7’nin en iyi kameraları, ekranı ve pili ile büyük bir değere sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca diğer akıllı telefonlardan çok daha düşük maliyetli olduğunu da söylüyor.
Benzer şekilde ikinci sırada ise ASUS Zenfone 9’da yılın telefonu olarak ikinci sırada ödülü kazandı. Bu kategorinin üçüncü sırasında ise Brownlee, “sıkıcı” ve “pahalı” olarak tanımladığı ancak 2022’de alınabilecek en iyi telefonlardan biri olan Galaxy S22 Ultra‘yı seçti.
-Değer ödülü- Geçtiğimiz yıl bu ödülü Google’ın Pixel 6’sı kazanırken bu yıl ödül, Pixel 7’ye gidiyor. YouTuber, Pixel 7’nin 599 dolar fiyat aralığında en iyisi olduğunu ve teknik özellikleriyle de pahalı amiral gemilerini geride bıraktığını söylüyor.
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