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Dünya
14
2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

2023-01-01 08:32:06
2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

Kayahan Uygur’un OdaTV’de kaleme aldığı bu araştırma gerçekten çok ilginç. Önemli bölümlerini sizlerle paylaşıyoruz.Geçtiğimiz yıl birbiri ardından can veren çok sayıda Rus oligarkın esrarengiz ölümleri John le Carré’nin casusluk romanlarına taş çıkarıyor. Hatta diyebilirim ki bir türlü sona ermeyen bu ölümler şimdiden bir gerilim dizisi haline geldi. Gerçi aslında izlemesini bilenler için gerçek yaşamda olup bitenler kurgudan her zaman çok daha ilginç ve bazen de fazlasıyla dehşet verici değil mi? Bu ölümler zincirine bir göz atalım:

#1
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

30 OCAK 2022- BANYODA Doğalgaz sektörünün ünlü firması Gazprom Genel Müdürü 60 yaşındaki Leonid Shulman Ukrayna operasyonunun başlamasına bir aydan az bir süre kala St. Petersburg bölgesindeki tatil evinin banyosunda yanında bir intihar mektubuyla ölü bulundu.

#2
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

25 ŞUBAT 2022-GARAJDA Ukrayna operasyonunun ikinci günü Gazprom’un ikinci bir yöneticisi daha aniden öldü. Firmanın finans direktörü 61 Yaşındaki Aleksander Tyulyakov evinin garajında asılmış olarak bulundu. “Novaya Gazeta” adlı Rus gazetesi olay yerinde inceleme yapan Adli Tıp yetkililerinin Gazprom güvenlik firması kılığında ve büyük arabalarla olay yerine gelen kişiler tarafından kovulduklarını yazdı.

#3
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

28 ŞUBAT 2022- İNGİLTERE’DE UKRAYNA DOĞUMLU BİR RUS 28 Şubat günü sıra petrol ve gaz sektörlerinde servet yapmış olan Mikhail Watford’a geldi. O da garajında asılı bulundu ama bu kez olay yeri Rusya değil Londra’nın Batı yakasındaki bir lüks villaydı. “The Guardian” gazetesine göre ölüm kayıtlara “açıklanamayan bir olay” şeklinde geçti. Ukrayna doğumlu 66 Yaşındaki milyarder 2000’li yılların başından beri İngiltere’de yaşıyordu. Londra’dan Surrey semtine 2015’de eşi Estonyalı Jane ile birlikte taşınmıştı.

#4
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

24 MART 2022-HAFTA SONU AİLESİYLE Azrailin bu kez uğradığı kişi Rus milyarder Vasily Melnikov’du. Yalnız bu kez eşi ve iki çocuğuyla birlikte… Hani Amerikalı paparazzinin “nasıl bir ölüm tercih ederdiniz” şeklindeki saçma sorusuna Woody Allen’in cevap verirken yaptığı kara mizah gibi : “Hafta sonu, ailemle”. Melnikov’un cesedinin yanında eşinin ve biri 4 diğeri 10 yaşındaki iki çocuğunun bıçaklanmış cenazeleri yatmaktaydı. Medsom Eczacılık şirketinin 43 yaşındaki sahibi Melnikov’un karısıyla olan geçimsizlik nedeniyle ailesini öldürüp intihar ettiği anlatıldı. Oysa yakınları Rus Kommersant gazetesinde tam aksini iddia ettiler, Melnikov ailesinde hiçbir huzursuzluk bulunmadığını söylediler.

#5
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

18 NİSAN 2022-KAPI İÇERDEN SÜRGÜLENMİŞTİ Vladislav Avaev, Gazprombank’ın eski Başkan Yardımcısı idi. 51 yaşındaki Avaev, Putin yönetiminde üst düzey bürokrat olarak da görev yapmıştı. Hamile eşi ve 13 yaşındaki kızıyla birlikte apartman dairesinde kurşunlanmış olarak bulundu. Resmi açıklamaya göre bu bir intihardı, Avaev önce karısı ve kızını sonra kendini öldürmüştü, zaten kapı da içerden sürgülüydü. “New York Times” tarafından yayınlanan bir habere göre ise komşuları aynı kanıda değillerdi. Maktulün Rusya’dan Ukrayna’ya kaçmış olan iş arkadaşı ve dostu Igor Volobuev “Insider” a konuşarak bir senaryonun sahneye konulduğunu iddia ediyordu.

#6
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

19 NİSAN 2022- İSPANYA’DA İP, BIÇAK VE SATIR 53 Yaşındaki Sergey Protosenya, eşi ve 18 yaşındaki kızı İspanya’nın turistik sahil kenti Lloret de Mar’de tatildeyken ölü bulundular. Rus milyarder villasının bahçesinde bir ağaca asılıydı, karısı ve kızı ise ölene kadar bıçaklanmışlardı. Olay yerinde kanlı bir bıçak ve satır bulunmuştu. İspanyol medyası olaya kasıtlı olarak aile dramı süsü verildiğini yazdı. Sergey Protosenya yıllardır Fransa’da, Bordeaux kentinde yaşıyor, kızı da orada özel bir liseye gidiyordu. Rus milyarder Rusya’nın ikinci büyük gaz şirketi Novatek’in eski yöneticisiydi ve serveti 400 milyon Euro’dan fazlaydı.

#7
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

19 MAYIS 2022- KURBAĞANIN ZEHİRİ VE KALP KRİZİ Aleksander Subbotin ünlü Rus firması Lukoil’in eski bir yöneticisiydi. Sibirya Şaman kültürünün güçlü bir şekilde yaşadığı Rusya’da Subbotin’in ünlü bir Şaman olan Magua ile dostluğu vardı. 43 Yaşındaki Aleksander arkadaşlarıyla geçen ve bol içki içilen bir eğlencenin ardından Şaman Magua’yı ziyaret etti. İddiaya göre Magua ona kurbağa zehiri enjekte etti. Kurbağa zehiri Türkiye’de pek bilinmiyor ama kalp krizini tetikleyen ve uzmanlar dışında pek kimsenin saptayamayacağı bir cinayet yöntemi. Aşırı kusma belirtileri olan tüm kalp krizlerinde kuşkulanılması gereken bir zehir. Bu arada Lukoil’in Ukrayna operasyonuna karşı olduğu haberlerinin medyada çıktığını anımsatayım.

#8
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

4 TEMMUZ 2022- HAVUZDA Yuri Voronov 61 yaşındaydı ve Gazprom’a partner olan bir grubun başındaydı. St. Petersburg’daki malikanesinin havuzunda kafasına bir kurşun sıkılmış olarak suyun yüzünde bulundu. Tabanca ise aynı havuzun dibindeydi. Yetkililer bu kez olay hakkında kesin bir açıklama yapmadılar, bir araştırma komisyonu ticari ortaklar arasında bir anlaşmazlığı gündeme getirdi. Maktulün dul eşi de Voronov’un ortakları tarafından dolandırıldığını iddia etti.

#9
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

1 EYLÜL 2022- 6’INCI KATTA AÇIK BİR PENCERE Ravil Maganov Lukoil’in çok eski yöneticilerinden biriydi. Hatta şirketin kurucularından ve adını koyanlardandı. Tass ve İnterfax ajansları tedavi için yattığı hastanenin 6’ıncı katından kendini atarak intihar ettiğini yazdılar. Kimileri de ağır bir hastalığı olduğunu söylüyorlardı. Ancak ailesi hastalığının kanser benzeri hastalıklardan değil intihar olaylarıyla pek ilişkilendirilmeyen kalp rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

#10
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

10 EYLÜL 2022- JAPON DENİZİNDE TEKNE GEZİNTİSİ İvan Pechorin Rus Uzakdoğu ve Arktik Kalkınma ajansı müdürüydü. Putin tarafından Uzakdoğu’daki gaz yataklarını ve madenleri araştırması için görevlendirilmişti. 10 Eylül günü 39 yaşındaki Pechorin’in cenazesi Japon denizinde bulundu. Bir yelkenliden düşmüştü ve yüzme bilmiyordu. Rus medyası Pechorin’in olay sırasında içkili olduğunu yazdı.

#11
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

21 EYLÜL 2022- BASAMAKSIZ MERDİVEN Anatoly Geraşçenko 72 yaşındaydı, Rusya’nın havacılık alanındaki en ünlü uzman ve bilim insanlarından biriydi. Bir şantiyeyi ziyaret ederken merdivenden düştü, sorun o ki Moskovsky Komsomolets adlı gazeteye göre merdivenin basamakları yoktu. Zaten profesörün bir gözü de uzun zamandır görmüyordu. Çalıştığı kurum ölüm nedeninin kuşkulu olduğunu açıkladı.

#12
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

9 ARALIK 2022- FRANSA’DA ÇÖKEN TRABZAN Dmitri Zelenov 50 yaşında bir gayrimenkul zenginiydi. Fransa’nın Antibes kentinde 9 Aralık gecesi arkadaşlarıyla bir yemekten sonra başı döndü merdivenden inmek için tutunduğu trabzan çökünce aşağı düştü ve öldü. Hastaneye götürülürken beyin kanamasından öldü. İtalyan medyasının yazdığına göre son günlerde Rusya’nın Ukrayna savaşını eleştiriyordu.

#13
Foto - 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

25 ARALIK 2022- HİNDİSTAN’DA BİR OTEL Rusya’nın sucuk ve sosis kralı ve Putin’in partisinden milletvekili Pavel Antov nedense tatil için pek et yenmeyen Hindistan’ı seçmişti. 25 Aralık sabahı Rayagada’daki otelin önünde kanlar içinde yatarken bulundu, üçüncü kattan kendini atmış olabileceği söylendi. İşin tuhaf tarafı aynı otelde kendisiyle birlikte kalan seyahat arkadaşı Vladimir Budanov da aynı otelde iki gün önce kalp krizi geçirip ölmüştü.

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