2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

19 MAYIS 2022- KURBAĞANIN ZEHİRİ VE KALP KRİZİ Aleksander Subbotin ünlü Rus firması Lukoil’in eski bir yöneticisiydi. Sibirya Şaman kültürünün güçlü bir şekilde yaşadığı Rusya’da Subbotin’in ünlü bir Şaman olan Magua ile dostluğu vardı. 43 Yaşındaki Aleksander arkadaşlarıyla geçen ve bol içki içilen bir eğlencenin ardından Şaman Magua’yı ziyaret etti. İddiaya göre Magua ona kurbağa zehiri enjekte etti. Kurbağa zehiri Türkiye’de pek bilinmiyor ama kalp krizini tetikleyen ve uzmanlar dışında pek kimsenin saptayamayacağı bir cinayet yöntemi. Aşırı kusma belirtileri olan tüm kalp krizlerinde kuşkulanılması gereken bir zehir. Bu arada Lukoil’in Ukrayna operasyonuna karşı olduğu haberlerinin medyada çıktığını anımsatayım.