2023-01-01 08:32:06 2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri
Kayahan Uygur’un OdaTV’de kaleme aldığı bu araştırma gerçekten çok ilginç. Önemli bölümlerini sizlerle paylaşıyoruz.Geçtiğimiz yıl birbiri ardından can veren çok sayıda Rus oligarkın esrarengiz ölümleri John le Carré’nin casusluk romanlarına taş çıkarıyor. Hatta diyebilirim ki bir türlü sona ermeyen bu ölümler şimdiden bir gerilim dizisi haline geldi. Gerçi aslında izlemesini bilenler için gerçek yaşamda olup bitenler kurgudan her zaman çok daha ilginç ve bazen de fazlasıyla dehşet verici değil mi? Bu ölümler zincirine bir göz atalım: