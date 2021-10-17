2022 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak 2022? İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Sabah’ın haberine göre, Ekonomistlerle yapılan Ekim ayı anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.