2021-10-17 16:25:50 2022 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisinin zam oranı 2021 yılının sonuna yalaşılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Enflasyon oranlarının sonucuna enflasyon farkı alacak olan emekiler 2022 emekli maaşı zam oranının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Açıklanan enflasyon oranları da 2022 SGK, Bağkur emekli maaşlarına yapılacak zam için ipucu niteliğinde olmakta. En düşük emekli maaşı ne kadar? 2022 emekli zammında son durum.