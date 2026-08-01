Meteoroloji açıkladı: Bu iller üşüyecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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