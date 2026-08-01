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Meteoroloji açıkladı: Bu iller üşüyecek!

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Meteoroloji açıkladı: Bu iller üşüyecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

#1
Foto - Meteoroloji açıkladı: Bu iller üşüyecek!

Rapora göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

#2
Foto - Meteoroloji açıkladı: Bu iller üşüyecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteoroloji açıkladı: Bu iller üşüyecek!

RÜZGAR Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji açıkladı: Bu iller üşüyecek!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#5
Foto - Meteoroloji açıkladı: Bu iller üşüyecek!

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