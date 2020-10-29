2020'nin en yeni modelleri belli oldu! Türkiye'de ilk otomobiller...

YENİ DONANIM SEVİYELERİ: LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.