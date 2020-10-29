2020-10-29 15:10:38 2020'nin en yeni modelleri belli oldu! Türkiye'de ilk otomobiller...
Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel tanıtımlara yöneldi.Koronavirüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazıları Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...