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Otomotiv
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2020'nin en yeni modelleri belli oldu! Türkiye'de ilk otomobiller...

2020-10-29 15:10:38
2020'nin en yeni modelleri belli oldu! Türkiye'de ilk otomobiller...

Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel tanıtımlara yöneldi.Koronavirüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazıları Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

#1
Foto - PORSCHE İLK TAM ELEKTRİKLİ MODELİ TAYCAN TÜRKİYE'DE Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’ye geldi. Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri Türkiye’nin 7 noktasındaki Porsche Yetkili Satıcıları’nda beğeniye sunuldu.

PORSCHE İLK TAM ELEKTRİKLİ MODELİ TAYCAN TÜRKİYE'DE Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’ye geldi. Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri Türkiye’nin 7 noktasındaki Porsche Yetkili Satıcıları’nda beğeniye sunuldu.

#2
Foto - E-Performans serisinin en yeni modelleri Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin’deki yetkili satıcılarda beğeniye sunuldu.

E-Performans serisinin en yeni modelleri Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin’deki yetkili satıcılarda beğeniye sunuldu.

#3
Foto - Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını iletti.

Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını iletti.

#4
Foto - E-SERİSİ COUPE VE CABRİOLET 2020

E-SERİSİ COUPE VE CABRİOLET 2020

#5
Foto - yılında güncellenen Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve Cabriolet, Ekim itibarıyla Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Yeni E-Serisi Coupe ve Cabriolet, E 300 olarak adlandırılan, 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu, EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motorlara sahipler.

yılında güncellenen Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve Cabriolet, Ekim itibarıyla Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Yeni E-Serisi Coupe ve Cabriolet, E 300 olarak adlandırılan, 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu, EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motorlara sahipler.

#6
Foto - E 300 Coupe 1 milyon 355 bin TL başlangıç fiyatıyla, E 300 Cabriolet ise 1 milyon 558 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.

E 300 Coupe 1 milyon 355 bin TL başlangıç fiyatıyla, E 300 Cabriolet ise 1 milyon 558 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.

#7
Foto - YENİ HYUNDAİ İ20 Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu.

YENİ HYUNDAİ İ20 Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu.

#8
Foto - İlk kez 2008 yılında tanıtılan ve 2010 yılından itibaren Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai i20, çeşitli motor seçenekleriyle birlikte yenilendi. Dizel motora yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede oldukça düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken aynı zamanda yeterli performans da sunuluyor.

İlk kez 2008 yılında tanıtılan ve 2010 yılından itibaren Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai i20, çeşitli motor seçenekleriyle birlikte yenilendi. Dizel motora yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede oldukça düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken aynı zamanda yeterli performans da sunuluyor.

#9
Foto - Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor.

Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor.

#10
Foto - TİGUAN YENİLENDİ Volkswagen'in en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan teknolojik iyileştirmelerle yenilendi. Volkswagen SUV ailesinin önemli modeli Tiguan, Ekim ayının üçüncü haftasından itibaren showroomlarda yerini alıyor.

TİGUAN YENİLENDİ Volkswagen'in en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan teknolojik iyileştirmelerle yenilendi. Volkswagen SUV ailesinin önemli modeli Tiguan, Ekim ayının üçüncü haftasından itibaren showroomlarda yerini alıyor.

#11
Foto - Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

#12
Foto - YENİ DONANIM SEVİYELERİ: LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.

YENİ DONANIM SEVİYELERİ: LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.

#13
Foto - Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen’in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT-LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor.

Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen’in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT-LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor.

#14
Foto - Sonbahar aylarında Türkiye yollara çıkan son model Toyota'nın makyajladığı pick-up modeli Hilux oldu.

Sonbahar aylarında Türkiye yollara çıkan son model Toyota'nın makyajladığı pick-up modeli Hilux oldu.

#15
Foto - Yenilenen Hilux daha kaslı bir görünümle karşımıza çıkıyor. Sadece 2.4 litre hacimli turbo dizel motor seçeneği bulunacak Hilux, 150 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor. Aracın iki ve dört çeker seçenekleri 6 ileri vitesli manuel veya otomatik şanzımanla alınabilecek.

Yenilenen Hilux daha kaslı bir görünümle karşımıza çıkıyor. Sadece 2.4 litre hacimli turbo dizel motor seçeneği bulunacak Hilux, 150 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor. Aracın iki ve dört çeker seçenekleri 6 ileri vitesli manuel veya otomatik şanzımanla alınabilecek.

#16
Foto - Hilux modellerinde 8 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran kullanılılıyor. Bilgi-eğlence sistemine Apple CarPlay ve Android Auto destekleri eklendi.

Hilux modellerinde 8 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran kullanılılıyor. Bilgi-eğlence sistemine Apple CarPlay ve Android Auto destekleri eklendi.

#17
Foto - Hilux 2.4L 4x2 Adventure 252.000 TL Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 259.900 TL Hilux 2.4L 4x4 Adventure 292.500 TL Hilux 2.4L 4x4 Hi-Cruiser A/T 304.900 TL Hilux 2.4L 4x4 Invincible A/T 319.900 TL

Hilux 2.4L 4x2 Adventure 252.000 TL Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 259.900 TL Hilux 2.4L 4x4 Adventure 292.500 TL Hilux 2.4L 4x4 Hi-Cruiser A/T 304.900 TL Hilux 2.4L 4x4 Invincible A/T 319.900 TL

#18
Foto - ASTON MARTIN’İN İLK ‘SUV’U TÜRKİYE’DE İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX

ASTON MARTIN’İN İLK ‘SUV’U TÜRKİYE’DE İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX

#19
Foto - İstanbul'a giriş yaptı. Araç 575 Bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İstanbul'a giriş yaptı. Araç 575 Bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

#20
Foto - Kasım ve Aralık ayında satışa sunulacak DBX’lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri mevcut.

Kasım ve Aralık ayında satışa sunulacak DBX’lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri mevcut.

#21
Foto - YENİ MERCEDES-BENZ E-SERİSİ

YENİ MERCEDES-BENZ E-SERİSİ

#22
Foto - Yeni E-Serisi Sedan, 20 Ağustos itibarıyla E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Yeni E-Serisi Sedan, 20 Ağustos itibarıyla E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor.

#23
Foto - SKODA SCALA

SKODA SCALA

#24
Foto - Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın yeni modeli Scala da Türkiye yollarına çıktı. Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak.

Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın yeni modeli Scala da Türkiye yollarına çıktı. Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak.

#25
Foto - Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.

Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.

#26
Foto - Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.

Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.

#27
Foto - SKODA KAMİQ

SKODA KAMİQ

#28
Foto - Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına Kamiq modelini de ekledi. İsmini, eskimoların

Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına Kamiq modelini de ekledi. İsmini, eskimoların "her duruma kusursuz uyum sağlayan" bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alan yeni model, lansmana özel 197 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

#29
Foto - FORD KUGA

FORD KUGA

#30
Foto - Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve geçtiğimiz yıl yeni nesline kavuşan Kuga Türkiye'de. Yeni Kuga 269.300 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve geçtiğimiz yıl yeni nesline kavuşan Kuga Türkiye'de. Yeni Kuga 269.300 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

#31
Foto - FORD PUMA Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, Style donanımda 1.0 litre hacimli EcoBoost motorun 95 beygir gücündeki versiyonu ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanıyla sunuluyor. Aynı donanım motorun 125 beygir gücündeki seçeneği ve 7 ileri vitesli otomatik şanzımanla da müşterileri bekliyor.

FORD PUMA Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, Style donanımda 1.0 litre hacimli EcoBoost motorun 95 beygir gücündeki versiyonu ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanıyla sunuluyor. Aynı donanım motorun 125 beygir gücündeki seçeneği ve 7 ileri vitesli otomatik şanzımanla da müşterileri bekliyor.

#32
Foto - Yeni Puma Türkiye'de 192.500 TL liste fiyatıyla satışta.

Yeni Puma Türkiye'de 192.500 TL liste fiyatıyla satışta.

#33
Foto - MERCEDES-BENZ GLB

MERCEDES-BENZ GLB

#34
Foto - Mercedes-Benz’in Premium kompakt sınıfta yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekân sunan ilk SUV modeli yeni GLB’nin Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz’in Premium kompakt sınıfta yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekân sunan ilk SUV modeli yeni GLB’nin Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirildi.

#35
Foto - YENİ LAND ROVER DEFENDER Yeni Land Rover Defender, 4 Temmuz itibariyle Türkiye'de satışa çıktı.

YENİ LAND ROVER DEFENDER Yeni Land Rover Defender, 4 Temmuz itibariyle Türkiye'de satışa çıktı.

#36
Foto - RENAULT CLİO Yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile satışta. Yeni Clio'nun başlangıç fiyatı 121.000 TL.

RENAULT CLİO Yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile satışta. Yeni Clio'nun başlangıç fiyatı 121.000 TL.

#37
Foto - LEXUS RX İlk kez 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV’si olarak tanıtılan RX, yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu.

LEXUS RX İlk kez 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV’si olarak tanıtılan RX, yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu.

#38
Foto - RX modeli 801.102 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

RX modeli 801.102 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

#39
Foto - TOYOTA COROLLA HATCHBACK Toyota uzun yıllar boyunca hatchback modelini Auris adıyla satışa sunmuştu. Ancak yeni Corolla ailesi bu geleneği bozdu ve hatchback modeli Corolla adıyla 2020 model olarak geri döndü.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK Toyota uzun yıllar boyunca hatchback modelini Auris adıyla satışa sunmuştu. Ancak yeni Corolla ailesi bu geleneği bozdu ve hatchback modeli Corolla adıyla 2020 model olarak geri döndü.

#40
Foto - Corolla Hatchback 195.800 TL'den başlıyor.

Corolla Hatchback 195.800 TL'den başlıyor.

#41
Foto - MINI ELECTRİC MINI’nin, uzun süredir heyecanla beklenen yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Electric, Türkiye’deki satışa sunuldu.

MINI ELECTRİC MINI’nin, uzun süredir heyecanla beklenen yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Electric, Türkiye’deki satışa sunuldu.

#42
Foto - MINI Electric, 184 beygir güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını ise 7.3 saniyede tamamlıyor.

MINI Electric, 184 beygir güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını ise 7.3 saniyede tamamlıyor.

#43
Foto - MINI Electric 323.613 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

MINI Electric 323.613 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

#44
Foto - BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE

BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE

#45
Foto - Bavyeralı markanın 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe modeli Türkiye'de satışta.

Bavyeralı markanın 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe modeli Türkiye'de satışta.

#46
Foto - Model 338.100 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Model 338.100 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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