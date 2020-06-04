Emekli, memur temmuz zammı son dakika haberleri milyonlarca emekli ve memur tarafından merak edilmekte. Memur ve enflasyon farkı zammını etkileyecek olan rakamları TÜİK açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 oldu. Peki açıklanan enflasyon rakamlarına göre 2020 Temmuz memur zammı yüzde kaç? Memur ve emekli maaşları zam farkı ne kadar olacak?