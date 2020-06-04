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Ekonomi
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2020 Temmuz memur zammı yüzde kaç?

2020-06-04 12:33:18
2020 Temmuz memur zammı yüzde kaç?

Emekli, memur temmuz zammı son dakika haberleri milyonlarca emekli ve memur tarafından merak edilmekte. Memur ve enflasyon farkı zammını etkileyecek olan rakamları TÜİK açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 oldu. Peki açıklanan enflasyon rakamlarına göre 2020 Temmuz memur zammı yüzde kaç? Memur ve emekli maaşları zam farkı ne kadar olacak?

#1
Foto - Ramazan Bayram ikramiyesini alan milyonlarca emeklinin gözü kulağı şimdi de temmuz zammında.

Ramazan Bayram ikramiyesini alan milyonlarca emeklinin gözü kulağı şimdi de temmuz zammında.

#2
Foto - SGK ve Bağkur emeklileri ile memurlar temmuz ayında yılın ilk 6 ayı için enflasyon farkı oranında maaşlarına zam alacak. Peki kim ne kadar zamlı maaş alacak? Temmuz ayı emekli memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar.

SGK ve Bağkur emeklileri ile memurlar temmuz ayında yılın ilk 6 ayı için enflasyon farkı oranında maaşlarına zam alacak. Peki kim ne kadar zamlı maaş alacak? Temmuz ayı emekli memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar.

#3
Foto - Emekliler ve memurlar maaş zamlarını enflasyon farkına göre alıyorlar. Enflasyon yıllık 11,39 artarken aylık ise yüzde 1,36 arttı. Emekliler şimdi temmuz ayında yapılacak zam oranlarını bekliyor.

Emekliler ve memurlar maaş zamlarını enflasyon farkına göre alıyorlar. Enflasyon yıllık 11,39 artarken aylık ise yüzde 1,36 arttı. Emekliler şimdi temmuz ayında yapılacak zam oranlarını bekliyor.

#4
Foto - 2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu yüzdelere enflasyon oranlarının eklenmesiyle maaşlarda yaşanacak değişimler merak ediliyor.

2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu yüzdelere enflasyon oranlarının eklenmesiyle maaşlarda yaşanacak değişimler merak ediliyor.

#5
Foto - 2020 Temmuz memur zammı yüzde kaç?

2020 Temmuz memur zammı yüzde kaç?

#6
Foto - İlk 6 ayda oluşan enflasyon oranında SSK ve Bağkur emeklilileri zam alacak.

İlk 6 ayda oluşan enflasyon oranında SSK ve Bağkur emeklilileri zam alacak.

#7
Foto - Zam için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Haziran ayının enflasyon rakamlarının ise temmuz ayında açıklanması bekleniyor

Zam için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Haziran ayının enflasyon rakamlarının ise temmuz ayında açıklanması bekleniyor

#8
Foto - Temmuz ayında yüzde 4.1 olarak gerçekleşirse ek ödeme dahil en düşük Bağkur emeklisi maaşı 1.784 TL’den 1.862 TL’ye 2000’den önce emekli olan SGK’lı emeklilerin en düşüm maaşı 2.111 TL’den 2.204 TL’ye yükselecek.

Temmuz ayında yüzde 4.1 olarak gerçekleşirse ek ödeme dahil en düşük Bağkur emeklisi maaşı 1.784 TL’den 1.862 TL’ye 2000’den önce emekli olan SGK’lı emeklilerin en düşüm maaşı 2.111 TL’den 2.204 TL’ye yükselecek.

#9
Foto - Memur emeklisine ise temmuz zammı olacak. En düşük memur maaşı ise 2.661 TL’den 2.778 TL’ye çıkacak.

Memur emeklisine ise temmuz zammı olacak. En düşük memur maaşı ise 2.661 TL’den 2.778 TL’ye çıkacak.

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