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Eğitim
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2020 sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl başvuru yaparım? Öğretmen alımları son dakika

2020-05-02 11:28:42
2020 sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl başvuru yaparım? Öğretmen alımları son dakika

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihleri belli oldu son dakika. 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvuru haberi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin şunları söyledi: Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvuru şartları neler? 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvuru ekranı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvuruları için izlenecek yol haritası.

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