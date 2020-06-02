2020-06-02 09:24:06 2020 KPSS sınavı başvuru ücreti ne kadar?
KPSS başvuru ücreti ne kadar, KPSS başvuru ücreti 2020 ne kadar? Soruları kamuda çalışmak isteyipte KPSS sınavına girmek isteyenler tarafınan merak edilmekte. KPSS Lisans 6 Eylül Pazar, KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül Cumartesi, KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eyllül Pazar, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül Pazar, KPSS Ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar ve KPSS Ortaöğretim lise sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak. Peki KPSS sınavına girecekler KPSS başvuru ücretini ne kadar yatıracak? 2020 KPSS sınavı başvuru ücreti ne kadar?