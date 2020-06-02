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2020 KPSS sınavı başvuru ücreti ne kadar?

2020-06-02 09:24:06
2020 KPSS sınavı başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ücreti ne kadar, KPSS başvuru ücreti 2020 ne kadar? Soruları kamuda çalışmak isteyipte KPSS sınavına girmek isteyenler tarafınan merak edilmekte. KPSS Lisans 6 Eylül Pazar, KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül Cumartesi, KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eyllül Pazar, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül Pazar, KPSS Ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar ve KPSS Ortaöğretim lise sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak. Peki KPSS sınavına girecekler KPSS başvuru ücretini ne kadar yatıracak? 2020 KPSS sınavı başvuru ücreti ne kadar?

#1
Foto - 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti nereye yatırılacak? Online ödeme olur mu? Soruları KPSS başvurusunda bulunacaklar tarafından araştırılıyor.

2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti nereye yatırılacak? Online ödeme olur mu? Soruları KPSS başvurusunda bulunacaklar tarafından araştırılıyor.

#2
Foto - Koronavirüs nedeniyle KPSS sınav tarihleri ertelenmişti. ÖSYM’den son yapılan açıklamada KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

Koronavirüs nedeniyle KPSS sınav tarihleri ertelenmişti. ÖSYM’den son yapılan açıklamada KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

#3
Foto - KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında, KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında, KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

#4
Foto - KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

#5
Foto - KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS 2020 kılavuzunu yayınlaması ile birlikte belli olacak.

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS 2020 kılavuzunu yayınlaması ile birlikte belli olacak.

#6
Foto - Ancak geçen yıl KPSS başvuru ücretleri şu şekilde olmuştu: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

Ancak geçen yıl KPSS başvuru ücretleri şu şekilde olmuştu: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

#7
Foto - KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

#8
Foto - Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

#9
Foto - Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

#10
Foto - Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

#11
Foto - Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

#12
Foto - Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

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