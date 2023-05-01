2015 yılında uydu üzerinden keşfedildi! Yıllar sonra o buzul böyle görüntülendi

Munzurlarda buzulun varlığı araştırma sonucunda ortaya çıkarken, Türkiye’de ve dünyada yüksek dağlık kesimlerdeki buzulların süratle eridiği bir dönemde yeni bir buzulun varlığının ortaya konması önemli bir keşif olarak kabul edilmişti. Saptanan buzul ve bulunduğu alan daha önce gazete muhabiri Kemal Özer tarafından ilk kez görüntülenmişti. Erzincan’a bağlı Çağlayan beldesi Tatlısu köyünden yaklaşık 10 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzulun bulunduğu alana ulaşan İHA muhabiri Murat Aydemir ve beraberindekiler, buzulu ve bulunduğu alanı görüntülemenin heyecanını yaşadı. Buzulun bulunduğu alana devasa kaya kütleleri akarken, yeraltından da kulakları sağır edercesine su seslerinin gelmesi dikkat çekti.