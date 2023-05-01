2015 yılında uydu üzerinden keşfedildi! Yıllar sonra o buzul böyle görüntülendi

Ekim ayı olmasına rağmen zirvede büyük kar kütlelerinin de bulunduğu alana ulaşan trekking yapan vatandaşlardan Abbas Yıldız, buzulların muhteşem olduğunu belirtti. Ali Aydemir ise, “Buzulun bulunduğu alan yaklaşık 104 bin metrekare deniyor ancak bence daha fazla. Uzunluğu 410 metre genişliği 386 metre kar kalınlığı 90 metre. Komple altı buz kütlesiyle kaplı. Zirvenin arkası Tunceli bu yüzü Erzincan sınırları. Muhteşem bir güzellik. Sular buz gibi. Tüm bölgeyi dolaştık her yerde müthiş su sesi geliyor. Kayaların olduğu bölge altı komple buzul” dedi.