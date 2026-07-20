2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet

“EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ ORMANLARIMIZDA HİÇ UMAN GÖRMEMEK” Yıldırım, AA muhabirine, kendilerini birer "ateş savaşçısı" olarak gördüklerini söyledi. Sınırda nöbet tutan bir asker gibi orman varlığını koruduklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Burada 'yeşil vatan'ımızı koruyoruz. Bir ağaç bile yanmasın diye 24 saat nöbetteyiz. İzindeyken bile teyakkuzdayız. Yangın olmayan günler sakin geçse de duman gördüğümüz andan itibaren süreç bizim için zamanla yarışa dönüşüyor. Dumanı gördüğümüz andan itibaren amacımız yangının en kısa sürede kontrol altına alınması. Yangına müdahale süresini 10 dakikanın altına düşürmek bizim için hayati önem taşıyor." Yıldırım, izinli olduğu dönemde bile aklının hep kulede olduğunu belirterek, "Aşağıdayken bile tam anlamıyla izinli sayılmayız. Yangın ihbarları gelmeye devam eder, kuledeki arkadaşlarımızla sürekli irtibatta kalarak teyakkuz halini koruruz. En büyük isteğimiz ormanlarımızda hiç duman görmemek." ifadelerini kullandı.