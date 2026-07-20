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2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet

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2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet

Orman yangınlarıyla mücadelenin en kritik ve stratejik halkalarından biri olan gözetleme kulelerinde, sessiz ama hayati bir kahramanlık hikayesi yazılıyor. Konya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 bin metre rakımlı Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi’nde görevli orman işçisi Yaşar Yıldırım, tam 19 yıldır görev yerini bir an bile boş bırakmıyor. Sarp ve kıvrımlı yolları aşarak haftada 4 gün aralıksız nöbet tuttuğu kulede sadece duman takibi yapmayan Yıldırım, yasa dışı kesim faaliyetlerine karşı da orman varlığını koruyor.

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Foto - 2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 bin metre rakımdaki Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım, 19 yıldır tek bir ağacın bile yanmaması için nöbetini sürdürüyor. Konya Orman Bölge Müdürlüğü görev alanında yer alan 14 orman gözetleme kulesinden Kızıldağ, geniş görüş alanına sahip konumuyla dikkati çekiyor.

#2
Foto - 2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet

Görevli işçilerden Yaşar Yıldırım da zorlu ulaşım şartları, hava koşulları ve aile özlemine rağmen görevini en ufak bir hataya yer vermeden titizlikle sürdürüyor. Yangınla mücadelenin en kritik halkasını oluşturan kulede 19 yılı geride bırakan Yıldırım, kara yoluna 9 kilometre mesafedeki görev yerinde vardiya esasına göre nöbet tutuyor. Orman içindeki kıvrımlı ve sarp yolu aşarak kuleye yaklaşık 1 saatte ulaşan ve haftada 4 gün aralıksız kulede nöbet tutan Yıldırım, ormanları sadece dumanlardan değil, yasa dışı kesim faaliyetlerinden de koruyor.

#3
Foto - 2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet

“EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ ORMANLARIMIZDA HİÇ UMAN GÖRMEMEK” Yıldırım, AA muhabirine, kendilerini birer "ateş savaşçısı" olarak gördüklerini söyledi. Sınırda nöbet tutan bir asker gibi orman varlığını koruduklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Burada 'yeşil vatan'ımızı koruyoruz. Bir ağaç bile yanmasın diye 24 saat nöbetteyiz. İzindeyken bile teyakkuzdayız. Yangın olmayan günler sakin geçse de duman gördüğümüz andan itibaren süreç bizim için zamanla yarışa dönüşüyor. Dumanı gördüğümüz andan itibaren amacımız yangının en kısa sürede kontrol altına alınması. Yangına müdahale süresini 10 dakikanın altına düşürmek bizim için hayati önem taşıyor." Yıldırım, izinli olduğu dönemde bile aklının hep kulede olduğunu belirterek, "Aşağıdayken bile tam anlamıyla izinli sayılmayız. Yangın ihbarları gelmeye devam eder, kuledeki arkadaşlarımızla sürekli irtibatta kalarak teyakkuz halini koruruz. En büyük isteğimiz ormanlarımızda hiç duman görmemek." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet

YAZ ORTASINDA SOBA BAŞINDA NÖBET Kulede yiyecek ve kişisel ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşıladıklarına değinen Yıldırım, ihtiyaç halinde telsizle diğer ormancı arkadaşlarından destek istediklerini dile getirdi.

#5
Foto - 2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet

Yıldırım, bölgenin iklim şartları nedeniyle yaz aylarında bile zor anlar yaşadıklarına dikkati çekerek, "Burası Konya'nın en çok yağış alan noktası. Yaz aylarında bile akşam saatlerinde soba yakmak zorunda kalıyoruz. Dün bile burada yağmur yağdığı için akşam sobayı yakıp ısınmak durumunda kaldık." dedi. Kulenin sadece gözetleme görevi değil, aynı zamanda coğrafi engeller nedeniyle telsizlerin çekmediği vadilerde bir iletişim köprüsü vazifesi gördüğünü aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Aşağıdaki ekiplerin telsiz veya telefonla birbirine ulaşamadığı durumlarda yüksek rakımın avantajıyla devreye girerek aralarında haberleşme köprüsü kuruyorum. Çevre kulelerle ve Konya bölgeyle sürekli koordinasyon halindeyiz. Mesela Akseki Cevizli Kulesi'ndeki meslektaşımı 15 yıldır telsizden tanırım. Birbirimizi hiç görmedik, buraya gelse tanımam ama telefondan, telsizden ağabey kardeş gibiyiz."

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