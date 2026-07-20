2000 metre rakımda bir kahraman: 'Yeşil vatan'da 19 yıllık nöbet
Orman yangınlarıyla mücadelenin en kritik ve stratejik halkalarından biri olan gözetleme kulelerinde, sessiz ama hayati bir kahramanlık hikayesi yazılıyor. Konya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 bin metre rakımlı Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi’nde görevli orman işçisi Yaşar Yıldırım, tam 19 yıldır görev yerini bir an bile boş bırakmıyor. Sarp ve kıvrımlı yolları aşarak haftada 4 gün aralıksız nöbet tuttuğu kulede sadece duman takibi yapmayan Yıldırım, yasa dışı kesim faaliyetlerine karşı da orman varlığını koruyor.