200 kilogram ağırlığındaki Nijerli, Türkiye'de ameliyat oldu

Nijer’de yaşayan Ali Djimba, bir süre önce eşiyle birlikte bir seminere katılmak için İzmir’e geldi. Yeğeni Farice Djimba’nın fazla kiloları nedeniyle üzülen ve obezite ameliyatı olması gerektiğini düşünen Ali Djimba, Medicana International İzmir Hastanesi’ni görünce operasyonla ilgili bilgi almak istedi. Operasyon hakkında bilgi edindikten sonra Nijer’e dönen Ali Djimba, yeğeni Farice’e bahsederek, mutlaka obezite ameliyatını Türkiye’de olması gerektiğini söyledi. Hemen hazırlıklara başlayan Farice, yerinden bile kalkamazken, yeni bir hayata başlamak üzere 3 bin kilometre yol gelerek, tüp mide olarak da bilinen Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ameliyatı olmak için ameliyat masasına yattı. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol’un gerçekleştirdiği operasyon başarılı geçti. Amca Ali Djimba ameliyatı neden Türkiye’de olmak istediklerini anlatarak, “Ailemizde obezite ne yazık ki genetik. Diğer yeğenim de korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişti. Farice’in de kiloları nedeniyle solunum problemleri vardı. İki adım atsa yoruluyordu. Medicana International İzmir Hastanesini görünce etkilendim; çünkü böyle bir hastane Amerika’da bile yok” diye konuştu.