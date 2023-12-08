200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

Mülklerin geçici garanti ücretleri ise 54.000 lira ile 2.613.300 lira arasında değişmekte. Alanya Milli Emlak, satılık mülklerin fiyatlarını açıkladı ve söz konusu taşınmazların fiyatları 180.000 TL ile 8.711.000 TL arasında değişiyor. Alanya'da bulunan mülkler için 5 yıl süreyle KDV ve emlak vergisinden muafiyet uygulanacak. Ayrıca, bu mülkler için 8 taksit veya indirim seçenekleri de sunuluyor. İlgilenenler, 12 Aralık 2023 tarihine kadar süren kamu ihalesine katılarak bu fırsatları değerlendirebilirler. Alanya Milli Emlak Müdürlüğü tarafından söz konusu satışlara ilişkin şu açıklamalar yapıldı: 1- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık telif usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 2-Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmek istenmesi halinde satış bedeline (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.