2023-12-08 14:57:16 200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları
Kenardaki parasını değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş için dev kampanya duyuruldu. İşte tüm ayrıntılar... Alanya Milli Emlak Müdürlüğü, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 13 arsayı satışa çıkardı. Satışta, 8 taksit veya indirim seçenekleri sunulacağı belirtildi. Kamu ihalesi ise 12 Aralık 2023 olarak belirlendi. İşte tüm detaylar... Satışa sunulan arsaların büyüklükleri 566,40 m2 ile 6.000.525 m2 arasında değişiyor. Bu parseller arasında tarlalar, boş arsalar, halı kaplı alanlar ve taşlık alanlar yer alıyor.