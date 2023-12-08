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200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

2023-12-08 14:57:16
200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

Kenardaki parasını değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş için dev kampanya duyuruldu. İşte tüm ayrıntılar... Alanya Milli Emlak Müdürlüğü, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 13 arsayı satışa çıkardı. Satışta, 8 taksit veya indirim seçenekleri sunulacağı belirtildi. Kamu ihalesi ise 12 Aralık 2023 olarak belirlendi. İşte tüm detaylar... Satışa sunulan arsaların büyüklükleri 566,40 m2 ile 6.000.525 m2 arasında değişiyor. Bu parseller arasında tarlalar, boş arsalar, halı kaplı alanlar ve taşlık alanlar yer alıyor.

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Foto - 200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

Mülklerin geçici garanti ücretleri ise 54.000 lira ile 2.613.300 lira arasında değişmekte. Alanya Milli Emlak, satılık mülklerin fiyatlarını açıkladı ve söz konusu taşınmazların fiyatları 180.000 TL ile 8.711.000 TL arasında değişiyor. Alanya'da bulunan mülkler için 5 yıl süreyle KDV ve emlak vergisinden muafiyet uygulanacak. Ayrıca, bu mülkler için 8 taksit veya indirim seçenekleri de sunuluyor. İlgilenenler, 12 Aralık 2023 tarihine kadar süren kamu ihalesine katılarak bu fırsatları değerlendirebilirler. Alanya Milli Emlak Müdürlüğü tarafından söz konusu satışlara ilişkin şu açıklamalar yapıldı: 1- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık telif usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 2-Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmek istenmesi halinde satış bedeline (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

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Foto - 200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

3-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden, 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon TL) kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilecektir. 4-Satışı yapılan taşınmazların işgalli olması durumunda doğabilecek her türlü ihtilafların sorumluluğu alıcıya aittir. 5-Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

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Foto - 200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

6-İHALEYİ KAZANAMAYANLARA (İHALEDEN ÇEKİLEN, İHALEYE KATILMAYAN, vb.) GEÇİCİ TEMİNAT İADESİ SADECE BANKA ARACILIĞIYLA YAPILACAKTIR. 7- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri -2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi suretiyle süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) bedelinin yatırıldığına dair makbuzu (geçici teminatın banka aracılığıyla ödenmesi halinde, tutarın ilgili muhasebe hesaplarına aktarıldığına dair makbuzu) ibraz etmeleri, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarımı bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, Gerekmektedir.

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Foto - 200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

8-Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. 9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir. 10-Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks: 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir. Geçici teminatın ödenebileceği banka hesap bilgileri; Banka Adı: Ziraat Bankası, Şube Adı: Alanya, IBAN: TR37 0001 0000 3900 0010 0050 49, Hesap Adı:TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı

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