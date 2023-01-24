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Dünya
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20 yıl önce keşfettikleri petrolü çıkacaklar! Ülke tarihinde ilk

2023-01-24 14:06:37
20 yıl önce keşfettikleri petrolü çıkacaklar! Ülke tarihinde ilk

Doğu Afrika ülkesi Uganda, tarihinde ilk kez petrol üretimine başlıyor.

#1
Foto - 20 yıl önce keşfettikleri petrolü çıkacaklar! Ülke tarihinde ilk

Uganda Petrol İdaresi'nden (PAU) yapılan açıklamada, Kingfisher petrol sahalarındaki petrol kuyularında sondaja başlanacağı kaydedildi.

#2
Foto - 20 yıl önce keşfettikleri petrolü çıkacaklar! Ülke tarihinde ilk

Üretim başlangıç programına Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve çok sayıda hükümet yetkilisi katılacak.

#3
Foto - 20 yıl önce keşfettikleri petrolü çıkacaklar! Ülke tarihinde ilk

Ülkede keşfedilen 2 petrol sahasından biri olan Kingfisher, Albert Gölü yakınlarında bulunuyor. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından işletilen Kingfisher sahası dışındaki Tilenga petrol sahası da Fransız TotalEnergies tarafından işletiliyor.

#4
Foto - 20 yıl önce keşfettikleri petrolü çıkacaklar! Ülke tarihinde ilk

Uganda hükümeti, petrol rezervlerini Tanzanya kıyısına taşıyacak Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın (EACOP) inşasını geçen hafta onaylamıştı. Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor. Ülkenin 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahminleri yapılıyor.

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