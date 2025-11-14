20 şehidimizle ilgili büyük bir alçaklığa imza atmışlardı! Yunanistan’ın rezil paylaşımı sonrası Türkiye’den jet hamle

Yoğun tepkiler üzerine bu paylaşımını dakikalar içinde silen Yunan Hava Kuvvetleri, komutanları Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis tarafından gönderilen 12 Kasım tarihli taziye mesajını yine X hesabından yayınladı. Yunan Hava Kuvvetlerinin tepkiler üzerine paylaştığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na hitaben yazılan mesajda, "Bu korkunç haberi büyük bir üzüntüyle karşıladık. Kelimeler böylesi bir trajediyi tarif etmeye ve personelinizin kaybı nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü anlatmaya yetmez. Bu zor zamanlarda yanınızdayız. Yunanistan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına, lütfen benim içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ailelerine ve Türk Hava Kuvvetleri personeline en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadeleri yer aldı.