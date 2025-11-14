Haber Merkezi Giriş Tarihi: 20 şehidimizle ilgili büyük bir alçaklığa imza atmışlardı! Yunanistan’ın rezil paylaşımı sonrası Türkiye’den jet hamle
Gürcistan’da düşen C-130 kargo uçağında 20 askerin şehit olmasının üzerinden daha 48 saat geçmeden, Yunan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı “C-130” paylaşımı Türkiye’de büyük tepki çekti. “Günün fotoğrafları” notuyla servis edilen kareler, sosyal medyada infiale yol açınca kısa sürede silindi. Skandal paylaşımın ardından Ankara, flaş bir adım attı. İşte detaylar...