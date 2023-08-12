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Yaşam
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20 metrekarede yetişiyor! Kilosu tam 400 TL

2023-08-12 17:21:24
20 metrekarede yetişiyor! Kilosu tam 400 TL

İpek böceği yetiştiriciliğinde kilogramdan 400 TL gelir elde ediliyor.

#1
Foto - 20 metrekarede yetişiyor! Kilosu tam 400 TL

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’da yeniden canlanmasını sağladığı ve üretimi artan, metrekarede 2 kilogram ürün elde edilen ipek böceği yetiştiriciliğinde üreticiler kilogramdan 400 lira gelir elde ediyor.

#2
Foto - 20 metrekarede yetişiyor! Kilosu tam 400 TL

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesi devam ediyor. Kırsaldaki üreticilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası ipek böceği yetiştiriciliğine olan ilgi artmaya başladı. 2021 yılından itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Fatsa, Kumru ve Ünye ilçelerinde 12 üreticiye ipek böceği yetiştiriciliği için tek besin kaynağı olan dut yaprağı üretimi amacıyla toplam 5 bin adet dut fidanı desteği verildi. 40 kilo koza üretimi için 20 metrekarenin yettiği ipek böceği yetiştiriciliğinde kilogramdan 400 TL gelir elde ediliyor. Pazar sorunu da olmayan ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinde kozalar ise Koza Birlik tarafından üreticilerden alınıyor.

#3
Foto - 20 metrekarede yetişiyor! Kilosu tam 400 TL

Kumru ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, 1 kilo kozanın 400 TL’ye satıldığını söyledi. İpek böceği yetiştiriciliğiyle ek gelir sağlayan Yetişen bu işi severek yaptıklarını belirterek, “İpek böceği larvaları Koza Birlik tarafından kutular içerisinde üreticilere ücretsiz olarak veriliyor. Her kutuda 20 bin adet larva bulunuyor. 1 kutu larvayı besleyip koza haline getirebilmek için 20 metre kare alan ve 50 adet dut ağacının yaprağı gerekiyor. 50 adet dut ağacı 200 metre kare alanda yetişiyor. 1 kutu ipek böceğinden yaklaşık 40 kilogram koza elde ediliyor ve bu sezon fiyatı 400 lira. Yeterli dut yaprağı ve besleme alanı olan bir üretici 20 metre kare alanda 1 aylık dönemde 16 bin lira gelir elde edebiliyor. İpek böceği yetiştiriciliğini severek yapıyoruz ve çevremize de örnek olmaya çalışıyoruz. Bizlere ilimizde ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve bir üretim kolu haline dönüşmesi için vermiş olduğu desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum.”

#4
Foto - 20 metrekarede yetişiyor! Kilosu tam 400 TL

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bir ay gibi kısa bir sürede ve dar alanlarda üretim faaliyeti olan, kırsalda yaşayan ve fındığın yanında ek gelir elde etmek amacıyla ipek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere destek vermeye devam ediyor.

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