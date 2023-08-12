20 metrekarede yetişiyor! Kilosu tam 400 TL

Kumru ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, 1 kilo kozanın 400 TL’ye satıldığını söyledi. İpek böceği yetiştiriciliğiyle ek gelir sağlayan Yetişen bu işi severek yaptıklarını belirterek, “İpek böceği larvaları Koza Birlik tarafından kutular içerisinde üreticilere ücretsiz olarak veriliyor. Her kutuda 20 bin adet larva bulunuyor. 1 kutu larvayı besleyip koza haline getirebilmek için 20 metre kare alan ve 50 adet dut ağacının yaprağı gerekiyor. 50 adet dut ağacı 200 metre kare alanda yetişiyor. 1 kutu ipek böceğinden yaklaşık 40 kilogram koza elde ediliyor ve bu sezon fiyatı 400 lira. Yeterli dut yaprağı ve besleme alanı olan bir üretici 20 metre kare alanda 1 aylık dönemde 16 bin lira gelir elde edebiliyor. İpek böceği yetiştiriciliğini severek yapıyoruz ve çevremize de örnek olmaya çalışıyoruz. Bizlere ilimizde ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve bir üretim kolu haline dönüşmesi için vermiş olduğu desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum.”