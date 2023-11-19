2023-11-19 02:26:47 20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?
Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi edildi sorusu son dakika yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sık sık uyarılarda bulunurken, İstanbul'da sağanak ve sel uyarısında bulundu. Okullarda ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil biterken, okullar 20 Kasım 2023 tarihinde eğitime başlayacak. Son durum göze alındığında, yağan yağışlar doğrultusunda "Pazartesi okullar tatil mi oldu?" sorusu yanıt aramakta. Peki, 20 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi edildi?