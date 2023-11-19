20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre 18 Kasım 2023 sabah 03.00'dan 19 Kasım 2023 saat 16.00'ya kadar gökgürültülü sağanak yağış devam edecek. Açıklama şöyle: Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) günün ilk saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.