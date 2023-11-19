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Eğitim
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20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?

2023-11-19 02:26:47
20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?

Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi edildi sorusu son dakika yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sık sık uyarılarda bulunurken, İstanbul'da sağanak ve sel uyarısında bulundu. Okullarda ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil biterken, okullar 20 Kasım 2023 tarihinde eğitime başlayacak. Son durum göze alındığında, yağan yağışlar doğrultusunda "Pazartesi okullar tatil mi oldu?" sorusu yanıt aramakta. Peki, 20 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi edildi?

#1
Foto - 20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?

Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik açıklama yaptı mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sağanak ve sel uyarısında bulunurken, 16 milyonluk megaşehirde sosyal hayat kuvvetli yağışlar yüzünden kötüye gidiyor.

#2
Foto - 20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre 18 Kasım 2023 sabah 03.00'dan 19 Kasım 2023 saat 16.00'ya kadar gökgürültülü sağanak yağış devam edecek. Açıklama şöyle: Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) günün ilk saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

#3
Foto - 20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?

Kuvvetli yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece saatlerinde, İstanbul'da ise Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerekmektedir.

#4
Foto - 20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da sağanak yağışlar Pazar günü 16.00 gibi sona ermesi bekleniyor. 20 KASIM 2023 OKULLAR TATİL Mİ? Henüz okulların tatil edildiği bildirilmedi. Gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

#5
Foto - 20 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?

OKULLAR 20 KASIM PAZARTESİ AÇILACAK MI? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre dönem başında açıklanan takvim aynı şekilde uygulanacak.

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