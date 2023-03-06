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Yaşam
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20 günde inşa edilen hastane hizmete açıldı

2023-03-06 16:39:31
20 günde inşa edilen hastane hizmete açıldı

Hatay Defne'de 20 günde inşa edilen hastane hizmete açıldı.

#1
Foto - 20 günde inşa edilen hastane hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Defne’de inşa ettiği, 54 yataklı hastane hasta kabulüne başladı.

#2
Foto - 20 günde inşa edilen hastane hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Hatay’ın Defne ilçesinde yapımına başladığı hastanenin kurulumu, 20 gün içinde tamamlandı.

#3
Foto - 20 günde inşa edilen hastane hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Defne Hastanesi, 6 Mart Pazartesi sabahından itibaren hasta kabulüne başladı. 54 yataklı ve yıllık 250 bin hasta kapasitesine sahip hastanede 12’si doktor olmak üzere 57 sağlık personeli hizmet veriyor.

#4
Foto - 20 günde inşa edilen hastane hizmete açıldı

Bölgeye giderek hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu hastane devlet, millet, STK’lar ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle neler yapılabileceğini göstermek için çok güzel bir örnek oldu. Bu bölgedeki kardeşlerimiz kendi ayakları üzerinde durana kadar, hayat normale dönene kadar yanlarında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

#5
Foto - 20 günde inşa edilen hastane hizmete açıldı

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